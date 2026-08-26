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हिंदी न्यूज़बिजनेसफिर महंगी हुई चीनी, एक ही दिन में बढ़ी कीमत; जानें अब कितना है रेट?

फिर महंगी हुई चीनी, एक ही दिन में बढ़ी कीमत; जानें अब कितना है रेट?

रक्षा बंधन और गणेश चतुर्थी के त्योहार से पहले चीनी की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. कल मंगलवार को फिर से इसकी कीमत बढ़ी है, जिसने आम खरीदारों की टेंशन बढ़ा दी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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  • खुदरा चीनी के दाम त्योहारों से पहले ₹64/किग्रा तक पहुंचे.
  • पिछले महीने से 31%, पिछले साल से 38% तक चीनी के दाम बढ़े.
  • सरकार ने मूल्य नियंत्रण हेतु 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात को मंजूरी दी.
  • डीलरों पर स्टॉक सीमा, जमाखोरी रोकने को चीनी का सत्यापन जारी.

त्योहारें जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही हैं, चीनी के दाम कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, जिससे देश की आम जनता परेशान है. मंगलवार को खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें लगभग एक रुपये बढ़कर करीब 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं. जबकि सोमवार को औसत कीमत 63.05 रुपये प्रति किलो थी. 

धड़ाधड़ बढ़ती जा रहीं कीमतें

उपभोक्ता मामलों के विभाग (मूल्य निगरानी प्रभाग) के आंकड़ों के अनुसार, 25 अगस्त को चीनी का अखिल भारतीय औसत भाव 63.97 रुपये प्रति किलो था, जो एक महीने पहले के 48.81 रुपये प्रति किलो से 31% ज्यादा है. वहीं, पिछले साल अगस्त के मुकाबले कीमत 38% ज्यादा है. एक साल पहले इस दौरान चीनी 46.31 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध थी. 

उपलब्ध डेटा के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि सोमवार को चीनी का अधिकतम बिक्री मूल्य 76 रुपये प्रति किलो था, जबकि 'मॉडल दर' 65 रुपये प्रति किलोग्राम थी. सरकार और चीनी उद्योग निकायों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मिल पर भाव गिरे हैं.  हालांकि, खुदरा स्तर पर इसका असर अभी दिखना बाकी है. 

थोक रेट में आ रही कमी

आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को चीनी का थोक भाव 59.23 रुपये प्रति किलो था, जबकि एक महीने पहले यह 45.35 रुपये प्रति किलो और एक साल पहले 43.01 रुपये प्रति किलो था.  इससे पहले सोमवार को खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि चीनी के आयात की अनुमति देने और सट्टेबाजी व जमाखोरी पर रोक लगाने के सरकार के फैसले के बाद से चीनी का मिल भाव 18% घटकर 55 रुपये प्रति किलो पर आ गया है. पिछले सप्ताह चीनी का मिल भाव रिकॉर्ड 67 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था. 

सरकार ने क्या उठाए कदम?

आम जनता को राहत देने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जैसे कि बिना ड्यूटी चीनी के आयात को मंजूरी दी है. लंबे समय बाद सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन (10 LMT) कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त (Duty-Free) आयात को मंजूरी दी है ताकि देश में सप्लाई बढ़ाई जा सके.

साथ ही सरकार ने चीनी स्टॉक की लिमिट भी लागू की है. चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक सीमा तय की गई है. 1 सितंबर से बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे बेकरियों और हलवाइयों को 15 दिनों से अधिक की खपत का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी.

चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त टीमें मिलों में जाकर चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification)भी कर रही हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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