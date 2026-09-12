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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब इतने बजे तक चलेगा शेयर बाजार? SEBI ने रखा नया प्रस्ताव

अब इतने बजे तक चलेगा शेयर बाजार? SEBI ने रखा नया प्रस्ताव

SEBI ने शेयर बाजार के क्लोजिंग टाइम और इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग विंडो बदलने के दो विकल्प सुझाए हैं. फिलहाल कोई बदलाव लागू नहीं हुआ है और मौजूदा ट्रेडिंग टाइम जारी रहेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Sep 2026 08:02 PM (IST)
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अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते है, तो ट्रेडिंग टाइम से जुड़ी यह खबर आपके काम की है. Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने शेयर बाजार के आखिरी कारोबारी समय और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) को लेकर बदलाव का सुझाव हैं. इसके लिए बाजार बंद होने के समय और इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी F&O की ट्रेडिंग विंडो को लेकर दो ऑप्शन पेश किए हैं.

हालांकि, अभी शेयर बाजार की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल शेयर बाजार की टाइमिंग पहले की तरह ही रहेगी. ऐसे में अगर यह सुझाव लागू होता है तो शेयर बाजार की ट्रेडिंग टाइमिंग में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है.

SEBI ने दिए ट्रेडिंग टाइम के दो ऑप्शन

SEBI ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) और इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए दो अलग-अलग टाइमिंग का ऑप्शन रखा है.

ऑप्शन A: ऑप्शन A के तहत कैश मार्केट में सामान्य ट्रेडिंग दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगा. इसके बाद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन 3:31 बजे से 3:40 बजे तक चलेगा. वहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में ट्रेडिंग का समय 3:45 बजे तक जारी रखा जा सकता है. इस ऑप्शन में मौजूदा ट्रेडिंग समय के मुकाबले आखिरी समय की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा.  

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ऑप्शन B: ऑप्शन B के तहत सामान्य ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे खत्म करने का सुझाव है. इसके बाद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन 3:15 बजे से 3:25 बजे तक चलेगा. हालांकि, F&O मार्केट का कारोबार अपने मौजूदा समय के मुताबिक 3:30 बजे बंद होगा. यानी इस ऑप्शन में कैश मार्केट की सामान्य ट्रेडिंग पहले खत्म की जाएगी. 

CAS को लेकर भी बदलाव का सुझाव

SEBI ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) शुरू होने से पहले मिलने वाली संक्रमण अवधि को भी कम करने का सुझाव दिया है. इसे मौजूदा 5 मिनट से घटाकर 1 मिनट करने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा, ऑक्शन खत्म होने के बाद इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी मिलने वाली ज्यादा ट्रेडिंग विंडो को भी 10 मिनट से घटाकर 5 मिनट करने का सुझाव है. 

क्या बदल गई शेयर बाजार की टाइमिंग?

सबसे खास बात यह है कि SEBI ने फिलहाल सिर्फ अपना प्रस्ताव पेश किया है और लोगों से इस सुझाव मांगे हैं. यानी अभी शेयर बाजार पहले की मौजूदा ट्रेडिंग टाइमिंग के मुताबिक ही चलेगा. वहीं SEBI ने इस कंसल्टेशन पेपर पर जनता से 3 अक्टूबर 2026 तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं. इसके बाद मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही आखिरी फैसला लिया जाएगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Sep 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
SEBI SHARE MARKET Trading Time
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