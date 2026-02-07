3 साल से भी कम समय में SBI FD पर इंटरेस्ट से कमाएं 86012 रुपये, जानें यहां पूरा कैलकुलेशन

SBI Fixed Deposit: शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है यानी कि शेयर बाजार में लगाए गए पैसे के डूबने का डर रहता है. ऐसे में अगर आपमें रिस्क लेने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी होती है और पैसा खोने का कोई डर नहीं रहता है.

अगर आप एक फिक्स्ड समय के लिए बैंक FD में इन्वेस्ट करते हैं, तो समय पूरा होने पर मैच्योरिटी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. आज हम आपको इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं कि 2.5 साल के टेन्योर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के FD पर 86012 रुपये तक का इंटरेस्ट कमाने का क्या तरीका है.

बदलता रहता है बैंकों का इंटरेस्ट रेट

सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि बैंक अलग-अलग समय के लिए FDs पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट को बदलते रहते हैं, जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा तय रेपो रेट पर बेस्ड होता है. इस बार 4-6 फरवरी के बीच हुई मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25 परसेंट पर बरकरार रखा. दूसरे बैंकों की ही तरह SBI भी अलग-अलग समय के लिए FDs पर अलग-अलग इंटरेस्ट रेट देता है, जो सीनियर सिटीजन और आम जनता के लिए अलग-अलग होता है.

SBI की FD पर ब्याज दरें

टेन्योर आम जनता के लिए ब्याज दरें (15/12/2025 से) वरिष्ठ नागरिकों के लिए (15/12/2025 से) 7 दिन से 45 दिन 3.05 3.55 46 दिन से 179 दिन 4.9 5.4 180 दिन से 210 दिन 5.65 6.15 211 दिन से 1 साल से कम 5.9 6.4 1 साल से 2 साल से कम 6.25 6.75 2 साल से 3 साल से कम 6.4 6.9 3 साल से 5 साल से कम 6.3 6.8 5 साल और 10 साल तक 6.05 7.05*

अगर आप 2.5 साल में SBI FD से 86012 रुपये कमाना चाहते हैं, तो आपको 500000 रुपये का कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा. अभी 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम के समय के लिए SBI FD पर इंटरेस्ट रेट 6.4 परसेंट है. इसके आधार पर,आपके 5 लाख रुपये 2.5 साल बाद 586012 रुपये हो जाएंगे. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने का मतलब है कि डिपॉजिट रेट की वैल्यू जस की तस रहेगी क्योंकि बैंकों के पास अपने इंटरेस्ट पेआउट को जल्दी एडजस्ट करने की कोई खास वजह नहीं रही होगी.

ये भी पढ़ें:

'खरीद डालो...' 55 परसेंट रिटर्न देने का दम रखता है यह शेयर, क्यों ब्रोकरेज को इस एनर्जी स्टॉक पर है भरोसा?