Suzlon Energy share: भारत में रिन्यूएबल और विंड एनर्जी से जुड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) पर ब्रोकरेज फर्मों का रूख पॉजिटिव बना हुआ है. हालांकि, इसके कमजोर तिमाही के नतीजे और दूसरी कई चुनौतियों को देखते हुए कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसके शेयर पर अपना टारगेट प्राइस कम कर दिया है.

सुजलॉन के शेयर पर ब्रोकरेज को भरोसा

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि कारोबारी साल 2026 की दिसंबर तिमाही में 617MW की ज्यादा डिलीवरी की वजह से सुजलॉन का रेवेन्यू बढ़ा. बेहतर ऑर्डर मिक्स के कारण EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 17.4 परसेंट हो गया.

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा, ''FY26 की डिलीवरी को 2.5GW पर बनाए रखते हुए हम साल 2027-28 की डिलीवरी को पहले के अनुमान 3.1/3.5GW से घटाकर 3.0/3.2GW कर रहे हैं, जैसा कि 'टेलविंड्स जल्द ही विंड्स बन जाएंगे' में चर्चा की गई है. हम FY28 के अनुमानित EPS के आधार पर स्टॉक को 25 गुना वैल्यूएशन देने के आधार पर 64 रुपये (पहले 70 रुपये से) के टारगेट के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हैं.''

55 परसेंट तक उछल सकता है स्टॉक

मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक, ''इसके कुछ अहम पॉजिटिव बातों में मैनेजमेंट का FY26 के लिए प्रमुख इंडिकेटर्स में 60 परसेंट ग्रोथ हासिल कर लेने का भरोसा शामिल हैं. सुजलॉन FY26 में 2.5GW डिलीवर करने की राह पर है, जिसमें से 1.6GW नौ महीनों में पहले ही पूरा हो चुका है, जो सालाना आधार पर 66 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. जनवरी 2026 तक ऑर्डर बुक 6.4GW तक पहुंच गई, जिसमें EPC सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 27 परसेंट हो गई.''

रिपोर्ट में कहा गया, राइट ऑफ वे, जमीन और ग्रिड खाली करने की चुनौतियों के कारण इंस्टॉलेशन की रफ्तार शुरुआती नौ महीनों में धीमी रही और सिर्फ 442MW ही इंस्टॉल हो पाया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को चौथी तिमाही में इंस्टॉलेशन में तेजी आने की उम्मीद है.

मोतीलाल ओसवाल सुजलॉन एनर्जी का वैल्यूएशन कारोबारी साल 2028 के अनुमानित EPS के 30 गुना पर कर रहा है, जिससे इसका टारगेट 74 रुपये (55 परसेंट की बढ़ोतरी का सुझाव) तय होता है, जो पिछले दो साल के औसत फॉरवर्ड P/E 27 गुना से थोड़ा ज्यादा है. MOFSL ने जमीन और कनेक्टिविटी की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक सरकारी टास्क फोर्स का जिक्र किया, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुजलॉन की ग्रोथ में मदद कर सकता है.

