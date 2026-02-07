हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट'खरीद डालो...' 55 परसेंट रिटर्न देने का दम रखता है यह शेयर, क्यों ब्रोकरेज को इस एनर्जी स्टॉक पर है भरोसा?

'खरीद डालो...' 55 परसेंट रिटर्न देने का दम रखता है यह शेयर, क्यों ब्रोकरेज को इस एनर्जी स्टॉक पर है भरोसा?

Suzlon Energy share: सुजलॉन की ग्रोथ पर ब्रोकरेज को भरोसा है इसलिए तमाम चुनौतियों को देखते हुए टारगेट प्राइस भले ही कम किया गया है, लेकिन 'रेटिंग 'Buy' ही रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

Suzlon Energy share: भारत में रिन्यूएबल और विंड एनर्जी से जुड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) पर ब्रोकरेज फर्मों का रूख पॉजिटिव बना हुआ है. हालांकि, इसके कमजोर तिमाही के नतीजे और दूसरी कई चुनौतियों को देखते हुए कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसके शेयर पर अपना टारगेट प्राइस कम कर दिया है. 

सुजलॉन के शेयर पर ब्रोकरेज को भरोसा

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि कारोबारी साल 2026 की दिसंबर तिमाही में 617MW की ज्यादा डिलीवरी की वजह से सुजलॉन का रेवेन्यू बढ़ा. बेहतर ऑर्डर मिक्स के कारण EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 17.4 परसेंट हो गया.

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा, ''FY26 की डिलीवरी को 2.5GW पर बनाए रखते हुए हम साल 2027-28 की डिलीवरी को पहले के अनुमान 3.1/3.5GW से घटाकर 3.0/3.2GW कर रहे हैं, जैसा कि 'टेलविंड्स जल्द ही विंड्स बन जाएंगे' में चर्चा की गई है.  हम FY28 के अनुमानित EPS के आधार पर स्टॉक को 25 गुना वैल्यूएशन देने के आधार पर 64 रुपये (पहले 70 रुपये से) के टारगेट के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हैं.''

55 परसेंट तक उछल सकता है स्टॉक

मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक, ''इसके कुछ अहम पॉजिटिव बातों में मैनेजमेंट का FY26 के लिए प्रमुख इंडिकेटर्स में 60 परसेंट ग्रोथ हासिल कर लेने का भरोसा शामिल हैं. सुजलॉन FY26 में 2.5GW डिलीवर करने की राह पर है, जिसमें से 1.6GW नौ महीनों में पहले ही पूरा हो चुका है, जो सालाना आधार पर 66 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. जनवरी 2026 तक ऑर्डर बुक 6.4GW तक पहुंच गई, जिसमें EPC सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 27 परसेंट हो गई.''

रिपोर्ट में कहा गया, राइट ऑफ वे, जमीन और ग्रिड खाली करने की चुनौतियों के कारण इंस्टॉलेशन की रफ्तार शुरुआती नौ महीनों में धीमी रही और सिर्फ 442MW ही इंस्टॉल हो पाया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को चौथी तिमाही में इंस्टॉलेशन में तेजी आने की उम्मीद है. 

मोतीलाल ओसवाल सुजलॉन एनर्जी का वैल्यूएशन कारोबारी साल 2028 के अनुमानित EPS के 30 गुना पर कर रहा है, जिससे इसका टारगेट 74 रुपये (55 परसेंट की बढ़ोतरी का सुझाव) तय होता है, जो पिछले दो साल के औसत फॉरवर्ड P/E 27 गुना से थोड़ा ज्यादा है. MOFSL ने जमीन और कनेक्टिविटी की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक सरकारी टास्क फोर्स का जिक्र किया, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुजलॉन की ग्रोथ में मदद कर सकता है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

हो जाएं अलर्ट: देश के बजट के लगभग AI पर खर्च कर रहीं 4 चार बड़ी टेक कंपनियां, अब आगे क्या?

Published at : 07 Feb 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Suzlon Energy Suzlon Energy Share Suzlon Energy Share Target Price
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ने ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी की | Donlad Trump | PM Modi
Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
रिलेशनशिप
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
यूटिलिटी
UP SIR Update: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget