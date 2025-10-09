DSM Fresh Foods IPO: इसे कहते हें दमदार लिस्टिंग, 100 रुपये का शेयर 125 पर हुआ लिस्ट; हुआ बंपर मुनाफा
DSM Fresh Foods shares: DSM Fresh Foods के शेयर 9 अक्टूबर को BSE SME प्लेटफॉर्म पर 120 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए. यह आईपीओ प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर से 20 परसेंट ज्यादा है.
DSM Fresh Foods shares: डीएसएम फ्रेश फूड्स लिमिटेड (DSM Fresh Foods Ltd) ने शेयर मार्केट में जबरदस्त शुरुआत की. Zappfresh ब्रांड के नाम से फ्रेश मीट और रेडी-टू-कुक नॉनवेज प्रोडक्ट बेचने वाली इस कंपनी के शेयर 9 अक्टूबर को BSE SME प्लेटफॉर्म पर 120 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए. यह आईपीओ प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर से 20 परसेंट ज्यादा है. शेयरों की दमदार लिस्टिंग ने ग्रे मार्केट के अनुमानों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है.
इन्वेस्टरगेन की डेटा के मुताबिक, लिस्टिंग से पहले कंपनी के अनलिस्टेड शेयर आईपीओ प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर पर शून्य ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर कारोबार कर रहे थे. लिस्टिंग के बाद बाजार में हुई तेज खरीदारी के चलते शेयर में 126 रुपये का अपर सर्किट लगा. यानी कि पहले ही दिन निवेशकों को 26 परसेंट का मुनाफा हो गया.
IPO को कैसा मिला रिस्पॉन्स?
डीएसएम फ्रेश फूड्स ने 95-100 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर नए शेयरों के जरिए 59 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च किया था. इसके लिए निवेशक कम से कम 1,200 शेयरों के लिए बोली लगा सकते थे, जिसके लिए प्रति लॉट 1.20 लाख रुपये का निवेश आवश्यक था. इसके बाद इसे गुणकों में बढ़ाया जा सकता था. यह आईपीओ 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक खुला रहा, जिसे निवेशकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. आईपीओ टोटल 1.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था.
QIB सेगमेंट से 1.53 गुना बोली लगी, NII सेगमेंट 2.06 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ और रिटेल निवेशकों का कोटा केवल 0.96 गुना ही सब्सक्राइब हुआ. कंपनी ने इस इश्यू के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 59,06,400 नए शेयर जारी किए थे.
IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल
आईपीओ से जुटाई गई रकम में से 10.68 करोड़ का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 25 करोड़ का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 15 करोड़ मार्केटिंग और प्रोमोशन में खर्च किए जाएंगे और बाकी बची रकम का इस्तेमाल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. मई 2015 में बनी यह कंपनी Zappfresh नाम से ऑनलाइन फ्रेश मीट और रेडी-टू-कुक प्रोडक्ट्स बेचती है. प्ले स्टोर पर इसके ऐप को 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है.
