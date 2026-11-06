ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस पर सोना कैसे लें, ज्वेलरी-सिक्का या ETF, कहां करें निवेश?

धनतेरस पर सोना कैसे लें, ज्वेलरी-सिक्का या ETF, कहां करें निवेश?

धनतेरस के इस अवसर पर सोना खरीदने से पहले अपनी जरूरत समझ लें. ज्वेलरी पहनने के लिए, सिक्के फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF निवेश के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं. SGB की नई सरकारी बिक्री फिलहाल बंद है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 06 Nov 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना भारतीय परिवारों की पुरानी परंपरा रही है. इस दिन कई लोग सोने के गहने, सिक्के या बार खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि, बदलते समय के साथ सोने में निवेश करने के तरीके भी बदल गए हैं.

अब बाजार में फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं. ऐसे में अगर आप 6 नवंबर को धनतेरस पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि कौन सा विकल्प आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से सही रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
धनतेरस के दिन सोना 1.48 लाख के पार, चांदी भी महंगी, पिछले साल से कितना बढ़ गया भाव?
धनतेरस के दिन सोना 1.48 लाख के पार, चांदी भी महंगी, पिछले साल से कितना बढ़ गया भाव?
बिजनेस
अमेरिका से लेकर जापान-कोरिया में हाहाकार! रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले हिला मार्केट
अमेरिका से लेकर जापान-कोरिया में हाहाकार! रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले हिला मार्केट
बिजनेस
धनतेरस पर सोना खरीदते समय ऐसे बचाएं हजारों रुपए, समझें मेकिंग चार्जेज का हिसाब- किताब
धनतेरस पर सोना खरीदते समय ऐसे बचाएं हजारों रुपए, समझें मेकिंग चार्जेज का हिसाब- किताब
बिजनेस
CM योगी का बंपर दीवाली गिफ्ट, 30 दिन के बोनस को मंजूरी; जानें कितने आएंगे खाते में?
CM योगी का बंपर दीवाली गिफ्ट, 30 दिन के बोनस को मंजूरी; जानें कितने आएंगे खाते में?

सोने के सिक्के खरीदने के क्या फायदे हैं?

अगर आप सोना अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन ज्वेलरी पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहते, तो गोल्ड कॉइन एक विकल्प हो सकता है. सिक्कों पर आमतौर पर गहनों की तुलना में कम अतिरिक्त प्रीमियम लगता है. हालांकि, इन्हें खरीदते समय शुद्धता, प्रमाणपत्र और दुकानदार की बायबैक पॉलिसी जरूर जांचनी चाहिए. बेचते समय भी कुछ कटौती हो सकती है.

गहने खरीदना निवेश के लिहाज से कितना सही?

धनतेरस पर ज्यादातर लोग सोने की ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ निवेश करना है, तो गहने खरीदना ज्यादा फायदेमंद विकल्प नहीं माना जाता. इसकी वजह है मेकिंग चार्ज और GST. गहने बनवाते समय इन अतिरिक्त खर्चों का भुगतान करना पड़ता है.

बाद में जब आप इन्हें बेचते हैं, तो मेकिंग चार्ज और GST की रकम वापस नहीं मिलती. इसके अलावा सोने की शुद्धता जांचने और अन्य कटौती के कारण मिलने वाली कीमत भी कम हो सकती है. इसलिए ज्वेलरी उन लोगों के लिए बेहतर है, जो इसे पहनने या किसी को उपहार देने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं.

क्या अब भी SGB में निवेश का विकल्प मौजूद है?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB पहले निवेशकों के बीच लोकप्रिय विकल्प था. इसमें सोने की कीमत से जुड़े रिटर्न के साथ निश्चित ब्याज भी मिलता था. लेकिन फरवरी 2024 के बाद सरकार ने कोई नई SGB सीरीज जारी नहीं की है.

ऐसे में निवेशक इन्हें सीधे नई सरकारी पेशकश के जरिए नहीं खरीद सकते. फिलहाल पुराने बॉन्ड शेयर बाजार के सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध हो सकते हैं. इन्हें खरीदने से पहले उनकी कीमत, लिक्विडिटी और मैच्योरिटी की जांच करना जरूरी है.

एक साथ पूरा पैसा लगाने से बचें

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों को एक बार में पूरी रकम लगाने से बचना चाहिए. इसके बजाय अलग-अलग समय पर थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करना बेहतर तरीका हो सकता है.

Enrich Money के CEO पोनमुडी आर के मुताबिक, निवेश का फैसला लेते समय कीमत, लिक्विडिटी और अपने पूरे पोर्टफोलियो को ध्यान में रखना चाहिए. कुल मिलाकर, ज्वेलरी निजी इस्तेमाल, सिक्के फिजिकल गोल्ड रखने और ETF सोने की कीमतों में निवेश के लिए उपयोगी विकल्प हो सकते हैं. सही चुनाव आपकी जरूरत और निवेश के उद्देश्य पर निर्भर करता है.

गोल्ड ETF में निवेश करना कितना आसान?

गोल्ड ETF उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प है, जो बिना असली सोना खरीदे उसकी कीमत में होने वाले बदलाव से फायदा उठाना चाहते हैं. इन्हें शेयर बाजार में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है.

इसमें सोने को घर पर रखने या उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं होती. मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता. हालांकि, निवेशकों को फंड का एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज समझना चाहिए. गोल्ड ETF की कीमत और वास्तविक सोने की कीमत में थोड़ा अंतर भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें- पटाखे फोड़ते वक्त घर में लगी आग, तो कौन भरेगा नुकसान? 10 रुपये में मिल रहा सुरक्षा कवच

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Gold Investment Dhanteras 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
धनतेरस के दिन सोना 1.48 लाख के पार, चांदी भी महंगी, पिछले साल से कितना बढ़ गया भाव?
धनतेरस के दिन सोना 1.48 लाख के पार, चांदी भी महंगी, पिछले साल से कितना बढ़ गया भाव?
बिजनेस
अमेरिका से लेकर जापान-कोरिया में हाहाकार! रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले हिला मार्केट
अमेरिका से लेकर जापान-कोरिया में हाहाकार! रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले हिला मार्केट
बिजनेस
धनतेरस पर सोना खरीदते समय ऐसे बचाएं हजारों रुपए, समझें मेकिंग चार्जेज का हिसाब- किताब
धनतेरस पर सोना खरीदते समय ऐसे बचाएं हजारों रुपए, समझें मेकिंग चार्जेज का हिसाब- किताब
बिजनेस
CM योगी का बंपर दीवाली गिफ्ट, 30 दिन के बोनस को मंजूरी; जानें कितने आएंगे खाते में?
CM योगी का बंपर दीवाली गिफ्ट, 30 दिन के बोनस को मंजूरी; जानें कितने आएंगे खाते में?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
7 लोगों का कत्ल, बीवी से विवाद में ससुरालियों को मार डाला, बेंगलुरु में सनसनी
7 लोगों का कत्ल, बीवी से विवाद में ससुरालियों को मार डाला, बेंगलुरु में सनसनी
बिहार
शहजाद पूनावाला बने राइज एंड फॉल सीजन-2 के विनर, भड़के तेज प्रताप
शहजाद पूनावाला बने राइज एंड फॉल सीजन-2 के विनर, भड़के तेज प्रताप
विश्व
'मैं Veto लगा दूंगा, ताकत मेरे पास', मिडटर्म में हार के बाद ट्रंप ने दिखाए अपने तेवर
'मैं Veto लगा दूंगा, ताकत मेरे पास', मिडटर्म में हार के बाद ट्रंप ने दिखाए अपने तेवर
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
महाराष्ट्र
TCS धर्मांतरण मामले में फंसे AIMIM नेता इम्तियाज जलील, केस दर्ज
TCS धर्मांतरण मामले में फंसे AIMIM नेता इम्तियाज जलील, केस दर्ज
इंडिया
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
टेक्नोलॉजी
WhatsApp AI Image Expansion : WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget