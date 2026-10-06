FD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. जिससे कोर्ट ने बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला FD पर लगने वाले ब्याज को लेकर सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी FD को कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है, तो बैंक उस पर मिलने वाले ब्याज को अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता है. बैंक के पास ब्याज कम करने के लिए कोई वैलिड रीजन होना जरूरी है.

ये मामला 5.89 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट का है. जिसे FD हीरो एक्सपोर्ट्स और टिफिन्स बैरीट्स, एस्बेस्टोस एंड पेंट्स लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद के समय कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी. जिसको लेकर नैटवेस्ट मार्केट्स PLC ने कोर्ट से अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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