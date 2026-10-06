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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज

FD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद अब बैंक मनमाने तरीके से FD पर ब्याज कम नहीं कर पाएंगे. इस फैसले के तहत बैंकों को ऐसा करने पर सही रीजन देना होगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Oct 2026 10:00 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. जिससे कोर्ट ने बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला FD पर लगने वाले ब्याज को लेकर सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी FD को कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है, तो बैंक उस पर मिलने वाले ब्याज को अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता है. बैंक के पास ब्याज कम करने के लिए कोई वैलिड रीजन होना जरूरी है.

ये मामला 5.89 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट का है. जिसे FD हीरो एक्सपोर्ट्स और टिफिन्स बैरीट्स, एस्बेस्टोस एंड पेंट्स लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद के समय कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी. जिसको लेकर नैटवेस्ट मार्केट्स PLC ने कोर्ट से अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Oct 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
FD News Fixed Deposite DelhI High Court Breaking News Abp News
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