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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या इनकम बंद होते ही क्लोज कर देनी चाहिए SIP? जानें SWP के फायदे

क्या इनकम बंद होते ही क्लोज कर देनी चाहिए SIP? जानें SWP के फायदे

यदि आप SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान में निवेश करते हैं तो कभी सोचा है कि कभी इनकम ना हुई तो क्या होगा? क्या ऐसे समय में SIP में निवेश करना चाहिए या नहीं? आइये जानते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Oct 2026 08:02 PM (IST)
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अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई लोग SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान में निवेश करते हैं. ये एक लंबे समय का निवेश होता है, जो बेहद आसान होता है. ये पैसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है. इसमें निवेशक हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में लगाता है. इससे हर महीने अलग से निवेश करने का फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

नौकरीपेशा लोगों के लिए SIP शुरू करना काफी आसान होता है. हर महीने एक तय तारीख पर बैंक खाते से पैसे अपने आप कट जाते हैं. कई लोग SIP की तारीख अपनी सैलरी आने की तारीख के आसपास रखते हैं, ताकि पहले निवेश हो जाए और उसके बाद बाकी खर्च किए जा सकें. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सैलरी बंद हो जाए तब क्या होगा?

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कमाई बंद होने पर कैसे करें निवेश?
मान लीजिए अगर नौकरी चली जाए, करियर ब्रेक लेना पड़े या कुछ समय के लिए पैसों की कमी हो जाए, तो हर महीने SIP की रकम जमा करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे समय में उसी रकम की SIP जारी रखना जरूरी नहीं है. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SIP कोई अलग निवेश प्रोडक्ट नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है.

अगर किसी महीने SIP की किस्त नहीं भर पाते हैं, तो पहले से लगाया हुआ पैसा खत्म नहीं होता. वो पैसा म्यूचुअल फंड में ही निवेशित रहता है.

कब तक छोड़ सकते हैं किस्त?
भारत में ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां आमतौर पर लगातार करीब 3 महीने तक SIP की किस्त नहीं आने पर SIP को बंद कर देती हैं. आमतौर पर इसके लिए कोई अलग जुर्माना नहीं लगता. यानी अगर कुछ समय तक बैंक खाते में पैसे नहीं हैं और SIP की किस्त नहीं कटती है, तो तय अवधि के बाद SIP बंद हो सकती है.

SIP बंद करने पर बंद हो जाएगा निवेश?
अगर किसी भी वजह से SIP बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पहले से निवेश किया हुआ पैसा भी निकल जाएगा. अब तक जितना पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगाया है, वो फंड में ही बना रहेगा और फंड के प्रदर्शन के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ या घट सकती है. अगर बाद में आप दोबारा हर महीने निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो आपको नई SIP शुरू करनी पड़ सकती है. इस तरह पुराना निवेश फंड में बना रहता है, जबकि आगे की नियमित किस्तों के लिए नई SIP शुरू की जाती है.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में 11.5 करोड़ का लग्जरी विला, इसमें रहने वालों को क्या-क्या मिलता है?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Oct 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Investment SIP
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