#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसCredit Card: आपकी सैलरी से ज्यादा क्यों होती है क्रेडिट लिमिट? जानिए इसके पीछे की असली वजह

Credit Card: आपकी सैलरी से ज्यादा क्यों होती है क्रेडिट लिमिट? जानिए इसके पीछे की असली वजह

Credit Card Tips: बैंक कई बार आपकी सैलरी से अधिक क्रेडिट कार्ड लिमिट देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह होती है और बैंक लिमिट तय करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 24 Jul 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

Credit Card Limit: आज के समय में क्रेडिट कार्ड सिर्फ लोगों के पेमेंट का जरिया नहीं, बल्कि यह लोगों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है. अक्सर लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल, मूवी टिकट, EMI और कैशबैक ऑफर जैसी कई जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब उनकी सैलरी 50,000 या 60,000 रुपये है, तो बैंक उन्हें उससे भी ज्यादा की क्रेडिट लिमिट क्यों दे देते हैं.

दरअसल, बैंक सिर्फ आपकी इनकम को ही नहीं देखते, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर, पेमेंट का रिकॉर्ड को भी देखते हैं. हालांकि ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप उस पूरी लिमिट को खर्च कर दें. 

सैलरी से ज्यादा क्रेडिट लिमिट क्यों मिलती है?

बैंक आपकी सैलरी के साथ-साथ आपका क्रेडिट स्कोर और पेमेंट हिस्ट्री भी जांचते हैं. अगर आपका अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड है तो उस पर ज्यादा लिमिट मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है. इसमें बैंक को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप कार्ड से जितना ज्यादा पेमेंट करते हैं, बैंक को मर्चेंट से उतनी ज्यादा कमीशन मिलता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पूरा बिल नहीं भरते हैं, तो बैंक ब्याज और लेट फीस से भी कमाई करते हैं.

Daily Savings: सिर्फ 10 रुपये की बचत से बन सकता है बड़ा फंड, जानिए कितना और कैसे मिलेगा रिटर्न

क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करना चाहिए?

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल टेक-होम सैलरी के 30% तक ही करना बेहतर माना जाता है. यानी अगर आपकी सैलरी 45,000 रुपये है, तो कोशिश करें कि कार्ड से 13,500 रुपये से ज्यादा खर्च न करें. अगर आप लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते है तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है.

क्या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना सही है?

  • जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा कार्ड रखना गलत नहीं है.
  • लेकिन सभी कार्ड का पेमेंट समय पर करना जरूरी है.
  • ऑटो-पे या रिमाइंडर का इस्तेमाल करें, ताकि कोई पेमेंट मिस न हो. 
  • बिना जरूरत हर छोटी खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचें.

Income Tax Notice: मृत व्यक्ति के घर भेज दिया इनकम टैक्स का नोटिस, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा और अहम फैसला

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Banking Credit Score Credit Card Limit Credit Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Credit Card: आपकी सैलरी से ज्यादा क्यों होती है क्रेडिट लिमिट? जानिए इसके पीछे की असली वजह
Credit Card: आपकी सैलरी से ज्यादा क्यों होती है क्रेडिट लिमिट? जानिए इसके पीछे की असली वजह
बिजनेस
Daily Savings: सिर्फ 10 रुपये की बचत से बन सकता है बड़ा फंड, जानिए कितना और कैसे मिलेगा रिटर्न
सिर्फ 10 रुपये की बचत से बन सकता है बड़ा फंड, जानिए कितना और कैसे मिलेगा रिटर्न
बिजनेस
Income Tax Notice: मृत व्यक्ति के घर भेज दिया इनकम टैक्स का नोटिस, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा और अहम फैसला
Income Tax Notice: मृत व्यक्ति के घर भेज दिया इनकम टैक्स का नोटिस, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा और अहम फैसला
बिजनेस
FIFA 2026: चैंपियन स्पेन की 481 करोड़ की इनाम राशि पर ट्रंप की नजर, अमेरिका वसूलेगा 30% टैक्स, लेकिन क्यों?
चैंपियन स्पेन की 481 करोड़ की इनाम राशि पर ट्रंप की नजर, अमेरिका वसूलेगा 30% टैक्स, लेकिन क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान को जाना ही होगी, 3 मांगें हो पूरी’, पैलेट गन पीड़ित छात्रों के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
‘प्रधान को जाना ही होगी, 3 मांगें हो पूरी’, पैलेट गन पीड़ित छात्रों के साथ राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना इसलिए मान गए सोनम वांगचुक? कहा- 'दो रास्ते थे या तो मर जाऊं और बच्चों पर केस होने दूं या...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना इसलिए मान गए सोनम वांगचुक? कहा- 'दो रास्ते थे या तो मर जाऊं और बच्चों पर केस होने दूं या...'
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: छात्रों पर पैलेट गन से हमला? राहुल गांधी के आरोप के बाद CRPF सूत्रों का दावा- चल रही है जांच
Live: छात्रों पर पैलेट गन से हमला? राहुल गांधी के आरोप के बाद CRPF सूत्रों का दावा- चल रही है जांच
क्रिकेट
WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check
WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Explained: सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
इंडिया
SC On Paper Leak: नीट पेपर लीक पर केंद्र ने SC से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'
नीट पेपर लीक पर केंद्र ने SC से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget