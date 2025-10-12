अमेरिका या दुबई नहीं, इन देशों के पास है सोने का अथाह भंडार; चांदी की भी कोई कमी नहीं

Gold and Silver Reserve: सोने और चांदी का इतिहास काफी पुराना है. गहनों के रूप में खरीदारी के अलावा लोग सुरक्षित संपत्ति के रूप में भी इसमें निवेश करते हैं. सिर्फ आम आदमी ही नहीं, सरकारें भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर फोकस करती हैं. लोग आर्थिक उतार-चढ़ाव या राजनीतिक अस्थिरता के दौरान सोने-चांदी का ही रूख करते हैं क्योंकि कागजी मुद्रा के विपरीत इनकी वैल्यू बनी रहती है या बढ़ जाती है.

सोना इसलिए है सबका फेवरेट

ब्रिटेन के सिक्के बनाने वाली कंपनी ‘रॉयल मिंट' का कहना है कि सोना सुरक्षित संपत्ति के रूप में सबसे ऊपर है. स्थिरता प्रदान करने के साथ यह महंगाई से बचाती है और वित्तीय संकट के दौरान मानसिक शांति भी प्रदान करती है. सोने के साथ-साथ चांदी भी निवेश के लिए बेहतर माना जाता है. इन सबके बीच लोगों के मन में अकसर ख्याल आता है कि ऐसा कौन सा देश है, जहां की धरती सोना उगलती है. आज हम इस खबर के जरिए आपका यही डाउट क्लीयर करने जा रहे हैं.

किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना?

दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार रूस और ऑस्ट्रेलिया में हैं. US जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की माइनिंग बड़े पैमाने पर की जाती है. 2024 में रूस का सोने का उत्पादन सालाना लगभग 310 मीट्रिक टन था.

ऑस्ट्रेलिया में लगभग 12,000 मीट्रिक टन सोने के भंडार होने का अनुमान है, जिसका सालाना सोने का उत्पादन लगभग 320-330 मीट्रिक टन है. इसके बाद कनाडा और चीन का स्थान है, जिनके अनुमानित भंडार क्रमशः लगभग 3,200 मीट्रिक टन और 3,100 मीट्रिक टन हैं. अमेरिका में भी लगभग 3,000 मीट्रिक टन सोने के बड़े भंडार हैं.

कहां सबसे ज्यादा है चांदी?

दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी अफ्रीका के पेरू में पाई जाती है. यहां लगभग 140,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार होने का अनुमान है. यहां से बड़े पैमाने पर दुनिया के बाकी देशों में चांदी की सप्लाई की जाती है. पेरू की एंटामिना खदान का इसमें सबसे ज्यादा योगदान है. रूस लगभग 92,000 मीट्रिक टन चांदी के भंडार के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसने भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद खनन करने का अपना काम जारी रखा है. चीन लगभग 70,000 मीट्रिक टन के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि पोलैंड में लगभग 61,000 मीट्रिक टन का महत्वपूर्ण चांदी का भंडार है, जो इसे यूरोप का 'सिल्वर पावरहाउस' बनाता है. मेक्सिको के पास लगभग 37,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

ये भी पढ़ें:

अगले एक साल में सोने का चढ़ेगा भाव या गिरेगी कीमत? गोल्डमेन सैक्स की बड़ी भविष्यवाणी