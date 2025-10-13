दिवाली की तारीख पर देशभर में भ्रम: ट्रेडर्स को 20 अक्टूबर को दीपावली मनाने की CAIT ने दी सलाह

Diwali 2025 Date on October: देशभर में इस साल दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कहीं 20 अक्टूबर तो कहीं 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने की चर्चा हो रही है. इस असमंजस को दूर करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देशभर के व्यापारियों को सलाह दी है कि वे 20 अक्टूबर 2025 को ही दीपावली मनाएं.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि दिवाली जैसे बड़े पर्व को शास्त्रों और ज्योतिषीय गणना के अनुसार मनाना ही उचित है. उन्होंने बताया कि देशभर के व्यापारियों में बने भ्रम को दूर करने के लिए कैट ने उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य दुर्गेश तारे से परामर्श लिया.

दिवाली तारीख पर कन्फ्यूजन

आचार्य दुर्गेश तारे ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार दीपावली अमावस्या की प्रदोष व्यापिनी तिथि में मनाई जानी चाहिए. इस वर्ष यह तिथि 20 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है, इसलिए उसी दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन करना शुभ और शास्त्रसम्मत रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर को अमावस्या का प्रभाव केवल कुछ ही क्षणों के लिए रहेगा, इसलिए उस दिन दिवाली मनाना उचित नहीं होगा.

उन्होंने यह भी कहा कि 20 अक्टूबर की रात संपूर्ण रूप से अमावस्या और प्रदोष काल में होने से यह सबसे उपयुक्त तिथि है. उनके अनुसार — “जो अमावस्या प्रदोष और अर्धरात्रि दोनों में व्याप्त हो, वही मुख्य होती है.”

आचार्य तारे के अनुसार, धनतेरस और धनवंतरि जयंती – 18 अक्टूबर 2025, नरक चतुर्दशी – 19 अक्टूबर 2025, दीपावली – 20 अक्टूबर 2025, गोवर्धन पूजा – 22 अक्टूबर 2025, भाई दूज – 23 अक्टूबर 2025.

कैट की 20 अक्टूबर को मनाने की सलाह

कैट ने कहा कि दीपावली केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन देशभर के व्यापारी नए लेखा वर्ष की शुरुआत करते हैं और मां लक्ष्मी-गणेश की पूजा कर समृद्धि की कामना करते हैं. इसलिए पर्व की सही तिथि का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है. इस प्रकार, धर्मशास्त्रों और ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार, इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर 2025 (रविवार) को ही मनाई जाएगी.

