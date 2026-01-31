हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या होता है बजट का पार्ट B? 75 साल के इतिहास में पहली बार बदलने जा रहा फॉर्मेट, जानें डिटेल

Budget 2026: 1 फरवरी यानी कि आज रविवार को देश का केंद्रीय बजट 2026 पेश होने जा रहा है, जिसका प्रेजेंटेशन पिछले 75 सालों में आए सभी बजटों में बहुत अनोखा होगा. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है. यह वित्त मंत्री के रूप में उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा. इस साल का बजट कुछ खास होने जा रहा है, खासकर इसे पेश करने का तरीका. इस साल का बजट प्रेजेंटेशन पिछले 75 सालों में आए सभी बजटों में बहुत अनोखा होगा. 

इस बार क्या रहेगा खास? 

आमतौर पर बजट भाषण में पार्ट A में बहुत ज्यादा डिटेल होती थी, जबकि पार्ट B में सिर्फ कुछ घोषणाएं होती थीं. सरकारी सूत्र के अनुसार, इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वह पार्ट B में बहुत विस्तार से बात करेंगी. बजट भाषण के पार्ट B में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा और उन पर विस्तार से बात की जाएगी. बजट भाषण के पार्ट B वाले हिस्से में भारत के आर्थिक विजन, प्राथमिकताओं का जिक्र होगा.

Part B में और किन बातों का रहेगा जिक्र

इसके अलावा, Part B में भारत की क्षमताओं और उन्हें दुनिया के सामने पेश करने का रोडमैप का भी जिक्र हो सकता है. यानी कि इसमें दिखाया जाएगा कि देश के विकास के लिए भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हैं. यही वजह है कि बजट भाषण के पार्ट B पर भारत और दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का काफी ध्यान जाने की संभावना है. आप संसद टीवी, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) इंडिया के YouTube चैनल और सरकारी वेबसाइट indiabudget.gov.in पर बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

कब शुरू होगा बजट भाषण?

वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसके लगभग 60 से 90 मिनट तक चलने की संभावना है. बजट भाषण के बाद इससे जुड़े डॉक्यूमेंट संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं. 

Published at : 31 Jan 2026 08:15 PM (IST)
