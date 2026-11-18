बिहार के एक गांव में ATM बूथ की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं. जिस जगह से कभी लोग पैसे निकालने आते थे, वहां अब आलू, प्याज और झाड़ू रखे हुए हैं.

ATM के बाहर आज भी उसका बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर पैसे निकालने की सुविधा नहीं है. इस घटना ने गांवों में बैंकिंग सुविधाओं की हालत पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1. इस ATM में अब नकदी नहीं मिलती, बल्कि इसके अंदर आलू, प्याज, झाड़ू और कचरा रखा हुआ है. बताया जा रहा है कि ATM काफी समय से काम नहीं कर रहा है. इसके बंद होने के बाद बूथ का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जा रहा है.

2. यह मामला बिहार के परिहारा गांव का है, जो बेगूसराय और खगड़िया जिले की सीमा के पास पड़ता है. यहां India1 कंपनी का ATM बूथ लगा हुआ है. बाहर से देखने पर यह किसी आम ATM जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर जाने पर मशीन की जगह सामान रखा दिखाई देता है.

3. स्थानीय निवासी चंदन कुमार के मुताबिक, परिहारा गांव बेगूसराय जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर और खगड़िया से लगभग 25 किलोमीटर दूर है. ऐसे में गांव के पास ATM होना लोगों के लिए काफी जरूरी था.

4. गांव के लोगों के लिए यह ATM काफी काम का था. यहां से उन्हें आसपास ही पैसे निकालने की सुविधा मिल जाती थी. ATM बंद होने के बाद अब उन्हें नकदी निकालने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है.

5. खगड़िया के रहने वाले अमन पाठक ने इस स्थिति पर मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले लोग यहां पैसे निकालने आते थे, लेकिन अब उन्हें आलू-प्याज और झाड़ू दिखाई देते हैं. कुछ लोग आज भी आदत से इस बूथ तक आ जाते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं.

6. अब गांव के लोगों को पैसे निकालने के लिए बड़े बाजारों या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है. इससे उनका समय और आने-जाने का खर्च दोनों बढ़ जाते हैं. खासकर उन लोगों को परेशानी होती है, जिन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए नकदी चाहिए.

7. उस मामले में ATM बूथ के अंदर लोगों के बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम किया जा रहा था. बाहर से देखने पर वह बैंक का ATM लगता था, लेकिन अंदर पहुंचने पर पूरी तरह अलग नजारा दिखाई देता था.

8. यह बिहार में ATM बूथ के गलत इस्तेमाल का पहला मामला नहीं है. इससे पहले पटना के एक SBI ATM बूथ की तस्वीर भी सामने आई थी, जहां बाहर बैंक का बोर्ड लगा था, लेकिन अंदर सैलून चल रहा था.

9. इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में ATM की देखरेख और बैंकिंग सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ATM बूथ बंद होने के बाद भी उसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, यह जांच का विषय है. गांव के लोगों को उम्मीद है कि यहां जल्द ATM दोबारा शुरू होगा, ताकि उन्हें पैसे निकालने के लिए दूर न जाना पड़े.

10. परिहारा का यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि गांवों में ATM लोगों के लिए सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जरूरत हैं. आसपास बैंक या दूसरा ATM न होने पर लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए काफी दूर जाना पड़ सकता है.

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