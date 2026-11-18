बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इन दिनों काफी चर्चा में आ गई है. खबरें हैं कि इस टीम के को-ऑनर जय मेहता अपने नाम के स्टेक बेचने वाले हैं. जिसके बाद शाहरुख खान के पार्टनर बदल जाएंगे. जय मेहता की टीम में 45% की हिस्सेदारी है, जिसका आधा हिस्सा यानी 22.5% वो बेचने वाले हैं.

जय मेहता अपने हिस्से के 22.5% शेयर अमेरिकी कंपनी 'एरेस मैनेजमेंट' (Ares Management) को 400 मिलियन डॉलर में बेचने जा रहे हैं. बुधवार को क्रिकबज की एक रिपोर्ट से इसके बारे में खुलासा हुआ है.

जय मेहता की हुई डील

दरअसल जूही चावला के पति जयमेहता शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ऑनर हैं. जय के पास टीम का 45% हिस्सा है, जिसा आधा भाग वो बेचने वाले हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक जय की डील US बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म के साथ हुई है. ये फर्म पहले से ही स्पोर्ट्स टीमों में निवेश कर चुकी है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, जय मेहता अपनी हिस्सेदारी का आधा हिस्सा यानी 22.5% लगभग 400 मिलियन डॉलर (करीब 3,736.43 करोड़ रुपये) में बेचेंगे. इस डील से ये भी पता चलता है कि KKR की कुल वैल्यू 1.78 बिलियन डॉलर (16,634 करोड़ रुपये) है.

शाहरुख को मिले नए पार्टनर्स

जय मेहता के पास अब तक KKR का 45% स्टेक था, तो वहीं शाहरुख खान के पास बाकी का बचा 55% स्टेक अब भी है. इस डील के बाद शाहरुख खान को अपनी टीम में नए पार्टनर मिल जाएंगे. जय मेहता और एरेस मैनेजमेंट की ये डील कैश ट्रांजैक्शन में हो रही है. हालांकि इस डील के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की औपचारिक मंजूरी की जरूरत होगी, जो अपने नियमों के अनुसार ड्यू डिलिजेंस करेगा.

एरेस मैनेजमेंट के बारे में

एरेस मैनेजमेंट अमेरिकी बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, जिसने कई स्पोर्ट्स टीमों में निवेश किया है. इनमें प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी FC और नेशनल फुटबॉल लीग (NFL) की फ्रेंचाइजी मियामी डॉल्फिन्स शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: देश में 45 मिनट बंद रहेगी UPI सर्विस, नहीं होगा पैसों का लेन देन