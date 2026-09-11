ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएशिया में नौकरी के लिए सबसे बेस्ट कंपनियां कौनसी हैं? टॉप 100 में भारत का जलवा

एशिया में नौकरी के लिए सबसे बेस्ट कंपनियां कौनसी हैं? टॉप 100 में भारत का जलवा

एशिया में कई कंपनियां हैं जिनमें लोग काम करते हैं लेकिन इनमें सबसे अच्छी कंपनियों की लिस्ट हाल ही में सामने आई है. जिसमें भारत की कंपनियों का भी नाम शामिल है. आइये देखें कौन सी हैं टॉप 10 में शामिल.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 11 Sep 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

दुनियाभर में कई सारी बड़ी- छोटी कंपनियां, जिनमें लोग काम करते हैं. लेकिन इनमें से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बेस्ट है इसका पता कैसे लग पाएगा? इसका पता लगता है कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज से. जैसे हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क ने एशिया की उन कंपनियों की 2026 की लिस्ट जारी की है, जहां कर्मचारियों को काम करने का बेहतर माहौल मिलता है. ये रैंकिंग कर्मचारियों की राय के आधार पर तैयार की गई है.

इस स्टडी में एशिया और मिडिल ईस्ट के करीब 89 लाख कर्मचारियों के अनुभवों को शामिल किया गया है. कर्मचारियों से कंपनी में भरोसा, नेतृत्व, काम का माहौल, नए विचारों को बढ़ावा, कंपनी की वैल्यू और उनके कुल अनुभव के बारे में पूछा गया. इसी के आधार पर दुनिया से टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट बनाई गई है.

ये भी पढ़ें: आसमान में छिड़ी लड़ाई, मुंबई से दिल्ली के सफर में कौन सी एयरलाइन है सबसे आगे?

देखें इस लिस्ट से टॉप 10 कंपनियां
ग्रेट प्लेस टू वर्क के मुताबिक, इस लिस्ट में शामिल होने का आधार कंपनी का आकार या कमाई नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वास्तविक अनुभव है. इस लिस्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियों की कैटेगिरी मं ये 10 कंपनियां हैं:

  • हिलटन
  • मैरियोट इंटरनेशनल
  • सिस्को
  • एब्वी 
  • डीएचएल
  • इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप 
  • माइक्रो टेक्नोलॉजी
  • TP
  • एसेंचर
  • कैपेला

भारत की ये कंपनियां भी लिस्ट में
इस पूरी रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा. बड़ी कंपनियों की टॉप-100 लिस्ट में 34 कंपनियां भारत की हैं. इसके अलावा छोटी और मध्यम कंपनियों की लिस्ट में 6 भारतीय कंपनियां शामिल हैं.

भारत से शामिल प्रमुख कंपनियों में फ्लिपकर्ट ग्रुप, इंफोसिस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, रिलायंस रिटेल, बजाज फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, Aye फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेनसर टेक्नोलॉजीज, एक्सपीरियन, एडलवीज लाइफ और HP Inc का नाम शामिल है.

छोटी और मध्यम भारतीय कंपनियां भी शामिल
इनके अलावा इस लिस्ट में भारत की 6 छोटी और मध्यम कंपनियों का नाम भी है. इनमें NIA इंस्टीट्यूशंस, वहदम इंडिया, चैलेट होटल्स, सेरेंटिका रिन्यूबल इंडिया, किम्बल और LMS (लॉर्ड महावीरा सर्विसेज इंडिया) का नाम शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: पैसा वापस मिल गया, फिर भी नहीं बचेंगे विजय माल्या, ED ने ऐसा क्यों कहा?

क्या पसंद कर रहे कर्मचारी?
इस लिस्ट में शामिल कंपनियों में करीब 93% कर्मचारियों ने कहा कि उनकी कंपनी काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है. वहीं, ट्रस्ट इंडेक्स का औसत स्कोर 91% रहा. कर्मचारियों ने खास तौर पर इन चीजों को लेकर सकारात्मक राय दी जैसे, ऑफिस में सुरक्षा का अच्छा माहौल, नए कर्मचारियों का स्वागत और अपनापन, सभी के साथ समान व्यवहार इन सभी क्षेत्रों में कम से कम 95% कर्मचारियों ने सकारात्मक राय दी.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Indian Companies Great Place To Work
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
महीने के 60 हजार कमाती है गुरुग्राम की नौकरानी, मनी मैनेजमेंट उड़ा देगा आपके होश
महीने के 60 हजार कमाती है गुरुग्राम की नौकरानी, मनी मैनेजमेंट उड़ा देगा आपके होश
बिजनेस
आसमान में छिड़ी लड़ाई, मुंबई से दिल्ली के सफर में कौन सी एयरलाइन है सबसे आगे?
आसमान में छिड़ी लड़ाई, मुंबई से दिल्ली के सफर में कौन सी एयरलाइन है सबसे आगे?
बिजनेस
पैसा वापस मिल गया, फिर भी नहीं बचेंगे विजय माल्या, ED ने ऐसा क्यों कहा?
पैसा वापस मिल गया, फिर भी नहीं बचेंगे विजय माल्या, ED ने ऐसा क्यों कहा?
बिजनेस
अब अमेरिका में भी चलेगा UPI, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे डॉलर!
अब अमेरिका में भी चलेगा UPI, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे डॉलर!
Advertisement

वीडियोज

UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Bhuvan Bam Interview: The Revolutionaries, BB Ki Vines और NBA पर खुलकर बोले Bhuvan, Pratibha, Gurfateh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget