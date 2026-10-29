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हिंदी न्यूज़बिजनेसCBI करेगी PNB घोटाले की जांच, बैंक बोला- 35 नहीं, 10 करोड़ से कम है रकम

CBI करेगी PNB घोटाले की जांच, बैंक बोला- 35 नहीं, 10 करोड़ से कम है रकम

नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जा रही है. जिसमें कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला भी गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Oct 2026 08:25 PM (IST)
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नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये के घोटाले खबर सामने आने के बाद से ही ग्राहक परेशान हैं. इस बैंक में ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति के पैसे ट्रांसफर कर लिए गए हैं. इस मामले में कई बैंक कर्मचारियों को निकाले जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं. तो वहीं अब इस मामले की जांच भी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंपी जाएगी.

मामले की शुरुआती जांच के मुताबिक बैंक के एक वरिष्ठ कर्मचारी की साठगांठ से ये सबकुछ हुआ है. बाहरी लोगों की मदद से ब्रांच मैनेजर के पासवर्ड का इस्तेमाल करके कई ग्राहकों के खातों से पैसे ट्रांसफर किए. बैंक का कहना है कि इस धोखाधड़ी में नुकसान की रकम 10 करोड़ रुपये से भी कम है.

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12 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड
PNB ने इस मामले में कुल 12 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है. इनमें वो ब्रांच मैनेजर भी शामिल है, जिसका पासवर्ड कथित तौर पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. बैंक के मुताबिक, इन सभी कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है. फिलहाल बैंक ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस मामले में कौन-कौन शामिल था, कितने ग्राहकों के खातों से पैसे निकाले गए और कुल कितनी रकम का नुकसान हुआ.

कितने रुपये का हुआ है फ्रॉड?
इस मामले में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. लेकिन बैंक ने ऐसे किसी भी दावे तो खारिज कर दिया है. बैंक के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, अब तक सामने आए नुकसान की रकम 10 करोड़ रुपये से कम है. हालांकि, जांच अभी चल रही है. इसलिए नुकसान की रकम कितनी है, ये जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा.

कैसे हुआ बैंक में फ्रॉड?
बता दें कि PNB के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, बैंक की इस शाखा में ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति पैसे ट्रांसफर किए गए. आरोप है कि शाखा में काम करने वाले एक वरिष्ठ कर्मचारी ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर ब्रांच मैनेजर के पासवर्ड का इस्तेमाल किया. इसके जरिए अलग-अलग ग्राहकों के बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर किए गए.

मामले में एक महिला कर्मचारी की भूमिका भी सामने आने की बात कही जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, वो कथित तौर पर बाहरी लोगों के साथ मिलकर इन लेन-देन में शामिल थी. हालांकि, इस मामले में सभी आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. बैंक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. साथ ही, पूरे मामले की जांच के लिए CBI में शिकायत दर्ज कराई गई है.

ये भी पढ़ें: रूसी तेल बंद हुआ तो बढ़ेगी भारत की मुश्किलें, महंगा होगा डीजल-पेट्रोल- Kpler

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 29 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
PNB Scam PNB Bank CBI
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