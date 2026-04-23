एक क्लिक करते ही उड़ गए 74000 रुपए, बैंगलुरु के इस शख्स ने जो किया, वो आप न करें

Encash Loan Fraud: बैंक से लोन लेने में बहुत सारे झंझठ होते हैं. इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होती है, बहुत सारे डॉक्युमेंट्स देना होते हैं और तो और बैंक के चक्कर भी लगाना पड़ते हैं. ऐसे में हम हमेशा इसके लिए कोई आसान रास्ता ही चुनते हैं. खासतौर से तब जब छोटे- मोटे खर्चों के लिए थोड़ा सा लोन लेना होता है. ऐसे में हम उन छोटे एप्स या छोटे लोन पर भरोसा कर लेते हैं जो एक क्लिक में ही हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं. इसी के चलते बैंगलुरु के एक व्यक्ति के खातों से हजारों रुपये उड़ गए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल बैंगलुरु की एक कंपनी के डायरेक्टर ऐसे ही एक स्कैम का शिकार हो गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 15 अप्रैल का है, जब बानाशंकरी के रहने वाले एक व्यक्ति को अनजान नंबर से एक मैसेज और कॉल आया. इस मैसे में लिखा था 'लास्ट डे टू रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड', इसके साथ ही एक लिंक भी साथ में थी और उस पर क्लिक करना था.

मैसेज पर भरोसा करना पड़ा भारी

56 वर्षीय उस व्यक्ति ने मैसेज और कॉल पर भरोसा कर लिया और लिंक पर क्लिक कर दिया. इसके बाद गिफ्ट और रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए 34 रुपये की फीस भरने को कहा गया. इसके बाद व्यक्ति ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, इसके कुछ ही पल उस कार्ड से 73,889 रुपये कट गए. एक छोटी सी पेमेंट करना इस शख्स को इतना भारी पड़ा कि हजारों रुपये का शख्स को चूना लग गया.

कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलतियां?

ये बहुत छोटी सी गलती है जो किसी पर भी भारी पड़ सकती है, ऐसे में आपको भी बहुत ध्यान से इन चीजों से बचना चिहिए. जैसे