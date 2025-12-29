Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank Holidays in January 2026: साल 2025 अब खत्म ही होने वाला है. इस सप्ताह से नए साल 2026 की शुरुआत हो रही है. अगर आप नए साल के पहले महीने बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए.

वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि, क्या 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? साथ ही जनवरी 2026 में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं. आइए जानते हैं, जनवरी महीने में कब-कब और किन शहरों में बैकों की छुट्टी रहेगी....

1 जनवरी की बैंक हॉलिडे

नए साल और गान-नगाई पर्व के मौके पर देश के कुछ शहरों में बैंकों को बंद करने का फैसला लिया गया है. इस मौके पर आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा देश के सभी शहरों में बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी.

जनवरी 2026 में कुल इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

2 जनवरी को नए साल के समारोह और मन्नम जयंती के कारण आइजोल, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 3 जनवरी को हजरत अली जयंती के अवसर पर लखनऊ में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेगी.

महीने के दूसरे हफ्ते में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के कारण कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे. वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति और माघ बिहू के अवसर पर अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ईटानगर में बैंकिंग कामकाज नहीं होगा.

इसके अगले दिन यानी 15 जनवरी को उत्तरायण पुण्यकाल, पोंगल और मकर संक्रांति के चलते बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे. 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस और 17 जनवरी को उझावर तिरुनल के कारण चेन्नई में बैंक नहीं खुलेंगे.

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी के अवसर पर अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लगभग पूरे देश में बैंकों को बंद करने का ऐलान आरबीआई के द्वारा किया गया हैं.

