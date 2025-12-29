Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 29 दिसंबर को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,39,808 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,39,873 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

29 दिसंबर की सुबह 11:05 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,39,825 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 50 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,40,444 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,360 रुपए

22 कैरेट - 1,29,590 रुपए

18 कैरेट - 1,06,060 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,210 रुपए

22 कैरेट - 1,29,440 रुपए

18 कैरेट - 1,05,910 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,040 रुपए

22 कैरेट - 1,30,200 रुपए

18 कैरेट - 1,08,650 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,710 रुपए

22 कैरेट - 1,29,900 रुपए

18 कैरेट - 1,06,280 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,260 रुपए

22 कैरेट - 1,29,490 रुपए

18 कैरेट - 1,05,960 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,360 रुपए

22 कैरेट - 1,29,590 रुपए

18 कैरेट - 1,06,060 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,760 रुपए

22 कैरेट - 1,29,950 रुपए

18 कैरेट - 1,06,330 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,710 रुपए

22 कैरेट - 1,29,900 रुपए

18 कैरेट - 1,06,280 रुपए

बीते कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा. खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें, ताकि बाद में कीमत को लेकर कोई दिक्कत न हो.

भारत में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं भी हैं. शादी-विवाह, त्योहार या किसी शुभ अवसर पर सोना खरीदना परंपरा मानी जाती है. इसके अलावा कई लोग इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में सोना अक्सर मजबूत सहारा साबित होता है.

