कल से शुरू हो रहा नया हफ्ता, जानें किस-किस दिन बैंक रहेंगे बंद; जानें पूरा शेड्यूल

Bank Holiday Next Week: कल यानी कि सोमवार 26 जनवरी से एक और नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है और इस हफ्ते बैंक कम से कम दो दिन बंद रहने वाले हैं. कल गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभर में बैंक बंद रहेंगे. सभी फिजिकल ब्रांच बंद रहेंगी.

देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद से 76 साल पूरे होने का प्रतीक है. यह एक नेशनल हॉलिडे है इसलिए इस दौरान बैंकों व सरकारी दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं होगा. स्कूल-कॉलेज की भी छुट्टी रहेगी. गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में जश्न मनाया जाता है, जिसमें देश भर में परेड और झंडा फ

हराने की सेरेमनी आम हैं.

क्या 27 जनवरी को भी बैंक रहेंगे बंद?

27 जनवरी यानी कि मंगलवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं. उनकी मांग हफ्ते में 5-डे वर्क वीक शेड्यूल लागू करने की है. इसे लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है. भारतीय बैंक संघ की ओर से यह प्रस्ताव पिछले दो साल से सरकार के पास लंबित है, लेकिन अब तक इस पर कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है. अगर हड़ताल होती है, तो 27 जनवरी 2026 को भी बैंक बंद रहेंगे.

क्या है डिमांड?

बैंक यूनियनों का कहना है कि पांच दिन का वर्क वीक काम का दबाव कम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा और कर्मचारियों को अपने परिवारों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका देगा. भारत में ज्यादातर केंद्र सरकार के ऑफिस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले से ही पांच दिन का शेड्यूल फॉलो करते हैं - बैंक कर्मचारी भी यही चाहते हैं. अभी, बैंक कर्मचारियों को हर महीने रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है. इस हड़ताल का HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों की ब्रांच के कामकाज पर शायद असर न पड़े.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कस्टमर सर्विस पर कोई असर न पड़े, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट ज्यादा काम करने का प्रस्ताव दिया है. फोरम का कहना है कि RBI, LIC, GIC, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और मनी मार्केट पहले से ही शनिवार को बंद रहते हैं. इन दो दिनों के अलावा, 1 फरवरी को भी पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन रविवार है. गौरतलब है कि इस दौरान सिर्फ फिजिकल ब्रांच ही बंद रहेंगी. कस्टमर्स हमेशा की तरह इंटरनेट बैंकिंग/ATM/UPI सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे.

