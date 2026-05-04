EVM में कैद आपके वोटों की कौन करता है गिनती? इस काम के लिए उन्हें कितनी मिलती सैलरी?

Election Results 2026: देश की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज 4 मई को पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के विधानसभा चुनाव नतीजे (Election Result 2026) एक साथ घोषित किए जाएंगे.

फिलहाल वोटों की गिनती जारी है. लोग पल-पल आ रहे रुझानों और अपडेट्स पर नजर रख रहे हैं. ऐसे में अब सवाल यह आता है कि आपके दिए गए वोटों की गिनती कौन करता है? आइए विधानसभा चुनाव के नतीजों के दरमियान हम आपको बताते हैं कि आपके वोटों की गिनती कौन कर रहा है और उन्हें इस काम के लिए कितनी पगार मिलती है?

कौन करता है मतगणना?

भारत में चुनावों की मतगणना चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की देखरेख में की जाती है. रिटर्निंग ऑफिसर के साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (ARO),काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना के प्रॉसेस को पूरा करते हैं.

ये सभी मिलकर गिनते हैं आपके वोट

रिटर्निंग ऑफिसर (RO) आमतौर पर जिले का डीएम (District Magistrate) या कोईवरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (IAS/IPS) होता है. मतगणना की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है.

रिटर्निंग ऑफिसर की मदद करने के लिए एक या एक से अधिक ARO नियुक्त किए जाते हैं. ये आमतौर पर SDM या तहसीलदार स्तर के अधिकारी होते हैं.

मतगणना के दौरान काउंटिंग सुपरवाइजर मतगणना टेबल का प्रमुख होता है, जो आमतौर पर केंद्र या राज्य सरकार का कोई Gazetted Officer होता है.

प्रत्येक टेबल पर सुपरवाइजर की मदद के लिए एक या दो काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, जो ईवीएम और बैलेट पेपर वोटों की गिनती करते हैं.

माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग द़वारा नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो टेबल पर नियमों के पालन और पूरी पारदर्शिता की निगरानी करते हैं.

कितनी होती है सैलरी?

चुनाव में काम करने वाले अधिकारियों को दो प्रकार से भुगतान मिलता है- उनकी नियमित सैलरी और चुनाव आयोग द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय.

रिटर्निंग ऑफिसर की सैलरी: इनकी मंथली सैलरी 78,800-2,25,000 के बीच होती है. (7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेवल 14 के मुताबिक).

असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की सैलरी: इनका मासिक वेतन 56,100-1,77,500 के बीच होता है (7वें वेतन आयोग के लेवल 10 या 11).

चुनाव आयोग द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, DEO/RO/ARO जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को इन्हें इनके कम से कम एक महीने के मूल वेतन के बराबर एकमुश्त मानदेय दिया जाता है.

काउंटिंग सुपरवाइजर को मतगणना ड्यूटी के लिए लगभग 1,500-1,850 (प्रशिक्षण और ड्यूटी अलाउंस मिलाकर) का एकमुश्त भुगतान किया जाता है. इसके अलावा, इन्हें फूड अलाउंस भी मिलता है.

माइक्रो ऑब्जर्वर को ड्यूटी और ट्रेनिंग को मिलाकर लगभग 1,000-1,200 रुपये तक का भुगतान किया जाता है.

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