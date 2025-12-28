गुजरात या महाराष्ट्र नहीं... यह है देश का सबसे तेजी से बढ़ता राज्य; RBI की रिपोर्ट में खुलासा

India's Fastest Growing State: भारत के विकसित राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाड़ु और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं. हालांकि, इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट में एक ताजा खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि बीते पांच सालों में बाकी राज्यों के मुकाबले असम की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ी है. देश को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर राज्यों में इसका योगदान सबसे ज्यादा है.

स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) पर RBI की डेटा से पता चला है कि साल 2020 से 2025 के बीच असम की इकोनॉमी 45 परसेंट तक बढ़ी है, जो अन्य दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है. और तो और यह इन पांच सालों में देश के इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज्यादा है.

सबको पीछे छोड़ आगे बढ़ा असम

साल 2020 में असम का GSDP 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया. कृषि, तेल व गैस और पूरे पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में तेजी से बढ़ोतरी को इसका श्रेय जाता है. देश को आगे बढ़ाने में असम का यह ग्रोथ एक बड़े बदलाव को दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि अब आर्थिक विस्तार कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा अब कई अन्य राज्यों में भी फैल गया है.

नेशनल लेवल पर बात करें तो साल 2020 में भारत की GDP 145.35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 187.97 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो पांच सालों में 29 परसेंट की बढ़ोतरी को दर्शाता है. इस पर बेस्ड RBI की डेटा से पता चलता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली टॉप-10 दस राज्य अर्थव्यवस्थाओं ने 45 परसेंट तक की ग्रोथ हासिल की है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है.

बाकी राज्यों की कितनी है इकोनॉमिक ग्रोथ?

इन पांच सालों में उत्तर प्रदेश ने 35 परसेंट तक की ग्रोथ हासिल की. इसका GSDP 11.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 15.8 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसके बाद राजस्थान ने 34 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की. इसकी इकोनॉमी 6.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ने 33 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की. इनमें से बिहार का GSDP 4.0 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आंध्र प्रदेश 6.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.7 लाख करोड़ रुपये हो गया.

छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ने 31 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की. छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी इस दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपये, जबकि झारखंड का GSDP 2.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.0 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं, तेलंगाना ने भी 30 परसेंट की ग्रोथ के साथ टॉप टेन में जगह बनाई. इसका GSDP 6.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.4 लाख करोड़ रुपये हो गया.

