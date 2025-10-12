दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने खेला बड़ा दांव, खरीद डाले इस कंपनी के 1.12 लाख शेयर

TechEra India Shares: 'बिग व्हेल' के नाम से जाने जाने वाले शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक ने बड़ा दांव लगाया है. उनसे जुड़ी बंगाल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट ने टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (TechEra India Limited) के 1.12 लाख शेयर ओपन मार्केट के जरिए खरीदे हैं. इसके बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर में 5 पेरसेंट का अपर सर्किट लगा और 273.55 रुपये के स्तर पर जा पहुंचा. एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के इस स्टॉक में निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी डिफेंस सेक्टर के शेयरों में बढ़ते भरोसे का संकेत है. अक्टूबर में लिस्टिंग होने के बाद यह यह स्टॉक अब तक 233 परसेंट तक उछल चुका है.

1 साल में 233 परसेंट का शानदार रिटर्न

टेकएरा इंजीनियरिंग के शेयरों की लिस्टिंग 3 अक्टूबर, 2024 को 82 प्रति शेयर के लेवल पर हुई थी. महज एक साल से भी कम समय में इसने 233 परसेंट का शानदार रिटर्न दिया है. टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया एयरोस्पेस, डिफेंस और एविएशन सेक्टर के लिए प्रिसिशन टूलिंग, ऑटोमेशन सिस्टम और एयरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती है. कंपनी MRO (मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल) रिलेटेड उपकरण और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम की भी सप्लाई करती है. यह सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे पहलों के तहत आत्मनिर्भरता के रास्ते बढ़ते देश के इस सफर में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.

टेकएरा को सरकारी कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर

टेकएरा इंजीनियरिंग के शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, पिछले महीने इसमें 50 परसेंट और पिछले तीन महीनों में 40 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. पिछले पांच सेशन में ही कंपनी के शेयर 16 परसेंट चढ़े हैं. इस तेजी को ओर बढ़ाते हुए टेकएरा ने पिछले हफ्ते एक सरकारी कंपनी से 4.66 करोड़ के नए ऑर्डर के मिलने का ऐलान किया. इसमें टैक्स और ड्यूटी दोनों शामिल हैं. साथ ही MRO से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है. इसका खुलासा सेबी के LODR मानदंडों के तहत किया गया है. इस खबर से भी स्टॉक को मजबूती मिली.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

