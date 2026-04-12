हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसAsha Bhosle Death: आशा भोसले सिंगर ही नहीं बिजनेस वुमन भी थीं, देश ही नहीं विदेशों में भी हैं उनके रेस्टोरेंट्स

Asha Bhosle Death: आशा भोसले सिंगर ही नहीं बिजनेस वुमन भी थीं, देश ही नहीं विदेशों में भी हैं उनके रेस्टोरेंट्स

Asha Bhosle Restaurant: बॉलीवुड की दिगग्ज गायिका आशा भोसले का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले ना केवल गायिका थीं बल्कि एक बिजनेस वुमन भी थीं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हुआ.
  • गायन के साथ बिजनेस में भी रही सफल.
  • दुबई में 2002 में खोला पहला रेस्टोरेंट.
  • रेस्टोरेंट में भारतीय परंपरा और व्यंजनों को संभाला.

बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 यानी आज निधन हो गया है. 92 साल की उम्र में आशा ताई ने अंतिम सांस ली. आशा भोसले लेजेंड्री सिंगर तो थी हीं, लेकिन इसके अलावा उन्हें खाना बनाने का भी बहुत शौक था. इसी शौक के चलते उन्होंने फूड बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना कदम रखा. उनके फैंस उन्हें सिंगर के तौर पर ही जानते हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हैं कि आशा ताई एक सफल बिजनेस वुमन भी रही हैं.

आशा भोसले ने खोला थी रेस्टोरेंट
आशा भोसले एक बेहतरीन सिंगर तो थी हीं, लेकिन इसी के साथ उन्हें खाना पकाने का भी बहुत शौक था. उनके इसी शौक ने उन्हें फूड बिजनेस में उतारा. साल 2002 में आशा ताई ने दुबई में अपना पहला रेस्टोरेंट अपने ही नाम से खोला. इसके बाद कतर, अबू धाबी, बहराइन, यूके में भी उनके रेस्टोरेंट की चेन्स खोली गईं. इनकी खासियत है कि यहां पर आपको नॉर्थ वेस्टर्न भारतीय खाना खाने को मिलेगा. इन रेस्टोरेंट में आशा ताई के दिवंगत पति आरडी बर्मन की पसंद की डिशेज मेन्यू में जोड़ी गई हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asha's Restaurant (@ashasrestaurant)

आशा ताई का रेस्टोरेंट में इनवॉल्वमेंट
इन रेस्टोरेंट चेन्स में आशा भोसले का 20% स्टेक है, लेकिन वो किसी अन्य सेलेब की तरह केवल नाम के लिए शेयर होल्डर नहीं थीं. बल्कि वो पूरी तरह से इसका ख्याल रखती थीं कि रेस्टोरेंट्स की ऑथेंटिसिटी बनी रहे. वो हर मौके पर यहां विजिट किया करती थीं. इसके अलावा जो भी शेफ रखे जाते थे उनकी 6 महीने तक ट्रेनिंग होती थी, जिसके बाद जब आशा जी को खाना चखाया जाता था और वो पास करती थीं तब जाकर नैकरी दी जाती थी. इतना ही नहीं उन्होंने हर रेस्टोरेंट का इंटीयर भी खुद की पसंद से करवाया है.

बिजनेस को लेकर विजन
ये बिजनेस उन्होंने केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ही नहीं शुरू किया था. बल्कि उन्होंने इसके जरिए अपनी परंपरा और भारतीय व्यंजन की विरासत को संभाला. वो चाहती थीं कि दुनिया के हर कोने में ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना लोग चखें और महाराष्ट्र की संस्कृति को पहचानें. इस विजन के साथ उन्होंने अपना नया काम शउरू किया और देखते ही देखते ये विदेशों में पॉपुलर रेस्टोरेंट बन गया है. आशा भोसले खुद भी यहां अक्सर जाया करती थीं और हर एक चीज का ख्याल रखती थीं, अच्छे से मुआयना भी किया करती थीं.

सिंगिंग से बिजनस तक...
आशा भोसले ने गायन के साथ अपना सफर शुरू किया. उन्होंने अपनी गायिकी और मधुर आवाज से हमेशा ही लोगों का दिल जीता. तो वहीं उनके बिजनेस ने भारतीय परंपराओं को जिंदा रखा है. उनका जाना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि आम जन के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है.

और पढ़ें
Published at : 12 Apr 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Asha Bhosle Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Asha Bhosle Death: आशा भोसले सिंगर ही नहीं बिजनेस वुमन भी थीं, देश ही नहीं विदेशों में भी हैं उनके रेस्टोरेंट्स
Asha Bhosle Death: आशा भोसले सिंगर ही नहीं बिजनेस वुमन भी थीं, देश ही नहीं विदेशों में भी हैं उनके रेस्टोरेंट्स
बिजनेस
क्या है FD लैडरिंग? ₹1 लाख के निवेश को अधिकतम मुनाफे में बदलने का आसान तरीका
क्या है FD लैडरिंग? ₹1 लाख के निवेश को अधिकतम मुनाफे में बदलने का आसान तरीका
बिजनेस
शेयर बाजार की सुरक्षा अब और कड़ी, SEBI ने पेश किया साइबर सिक्योरिटी का 'त्रिशूल'
शेयर बाजार की सुरक्षा अब और कड़ी, SEBI ने पेश किया साइबर सिक्योरिटी का 'त्रिशूल'
बिजनेस
94 लाख में बेची प्रॉपर्टी और एक लम्हें में गंवा दिए 21 लाख; जानें फिर कैसे Form 71 ने दिलाई राहत?
94 लाख में बेची प्रॉपर्टी और एक लम्हें में गंवा दिए 21 लाख; जानें फिर कैसे Form 71 ने दिलाई राहत?
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हॉर्मुज में US के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, आखिर कैसे हटाई जा रही समुद्र में छुपी बारूदी सुरंगे
हॉर्मुज में US के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, आखिर कैसे हटाई जा रही समुद्र में छुपी बारूदी सुरंगे
दिल्ली NCR
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा फैसला, बाइक-ऑटो बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा फैसला, बाइक-ऑटो बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
आईपीएल 2026
इंटरनेशनल खिलाड़ी जो IPL 2026 में बीच सीजन में आकर मचाएंगे तबाही, अब तक नहीं दिए हैं दर्शन
इंटरनेशनल खिलाड़ी जो IPL 2026 में बीच सीजन में आकर मचाएंगे तबाही, अब तक नहीं दिए हैं दर्शन
इंडिया
आसमान से बरसेगी आग! अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट
आसमान से बरसेगी आग! अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट
ट्रेंडिंग
Asha Bhosle Death: अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
शिक्षा
Russia Intelligence Agency : स्पाई एजेंट्स को कैसे भर्ती करती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इसमें कभी पुतिन भी थे जासूस
स्पाई एजेंट्स को कैसे भर्ती करती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इसमें कभी पुतिन भी थे जासूस
टेक्नोलॉजी
ChatGPT का डरावना खेल! सिलिकॉन वैली के शख्स ने OpenAI पर किया केस, चैटबॉट ने एक्स-गर्लफ्रेंड को बनाया था निशाना
ChatGPT का डरावना खेल! सिलिकॉन वैली के शख्स ने OpenAI पर किया केस, चैटबॉट ने एक्स-गर्लफ्रेंड को बनाया था निशाना
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget