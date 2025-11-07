इजरायल की कंपनी के साथ क्या हुई डील कि शेयर बने रॉकेट, गिरते बाजार में 15 परसेंट तक चढ़ा स्टॉक

Small Cap Stock: आज हम आपको एक ऐसे स्मॉल-कैप आईटी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों शेयर बाजार में धमाल मचा रहा है. यहां ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, जिसने मंगलवार, 4 नवंबर को BSE पर इंट्राडे कारोबार के दौरान लगभग 14 परसेंट की बढ़त दर्ज की. वहीं, आज इसके शेयरों में 15 परसेंट तक की तेजी देखने को मिल रही है. यह लगातार तीसरा दिन है, जब कंपनी के शेयरों ने बढ़त हासिल की है. आखिर क्या वजह है कि इस पर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है?

150 मिलियन डॉलर की डील है वजह

दरअसल, कंपनी ने इजरायल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 15 करोड़ डॉलर की डील की है. दोनों कंपनियों के बीच हुई इस टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) डील का असर अब शेयरों पर देखा जा रहा है. आज शुरुआती कारोबार में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक का शेयर 34.82 रुपये के लेवल पर खुला, जबकि बुधवार को शेयर ने 29.78 रुपये के लेवल पर ओपनिंग की थी.

इस दौरान कमजोर बाजार की धारणा को दरकिनार करते हुए 13.6 परसेंट की छलांग लगाकर यह 33.84 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल पर जा पहुंचा. बुधवार को BSE पर शेयर 38 रुपये के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन बाद में मुनाफावसूली की वजह से यह 31.06 रुपये तक लुढ़क गया. हालांकि, इसे लेकर निवेशकों का सेंटिमेंट अभी भी मजबूत बना हुआ है.

मिलकर क्या बनाएंगी कंपनियां?

4 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने कहा कि भारत में एज-एआई चिप बनाने और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजराइली टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 150 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है. दोनों कंपनियों ने टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. इसका मकसद एज-एआई चिप और एडवांस्ड सेमीकंडक्डर सिस्टम को साथ में मिलकर बनाना है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

