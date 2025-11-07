हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइजरायल की कंपनी के साथ क्या हुई डील कि शेयर बने रॉकेट, गिरते बाजार में 15 परसेंट तक चढ़ा स्टॉक

इजरायल की कंपनी के साथ क्या हुई डील कि शेयर बने रॉकेट, गिरते बाजार में 15 परसेंट तक चढ़ा स्टॉक

Small Cap Stock: ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस की इजरायल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 15 करोड़ डॉलर की डील हुई है. इससे शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटिमेंट ममजबूत बना हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Nov 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

Small Cap Stock: आज हम आपको एक ऐसे स्मॉल-कैप आईटी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों शेयर बाजार में धमाल मचा रहा है. यहां ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, जिसने मंगलवार, 4 नवंबर को BSE पर इंट्राडे कारोबार के दौरान लगभग 14 परसेंट की बढ़त दर्ज की. वहीं, आज इसके शेयरों में 15 परसेंट तक की तेजी देखने को मिल रही है. यह लगातार तीसरा दिन है, जब कंपनी के शेयरों ने बढ़त हासिल की है. आखिर क्या वजह है कि इस पर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है?

150 मिलियन डॉलर की डील है वजह

दरअसल, कंपनी ने इजरायल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 15 करोड़ डॉलर की डील की है. दोनों कंपनियों के बीच हुई इस टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) डील का असर अब शेयरों पर देखा जा रहा है. आज शुरुआती कारोबार में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक का शेयर 34.82 रुपये के लेवल पर खुला, जबकि बुधवार को शेयर ने 29.78 रुपये के लेवल पर ओपनिंग की थी.

इस दौरान कमजोर बाजार की धारणा को दरकिनार करते हुए 13.6 परसेंट की छलांग लगाकर यह 33.84 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल पर जा पहुंचा. बुधवार को BSE पर शेयर 38 रुपये के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन बाद में मुनाफावसूली की वजह से यह 31.06 रुपये तक लुढ़क गया. हालांकि, इसे लेकर निवेशकों का सेंटिमेंट अभी भी मजबूत बना हुआ है.

मिलकर क्या बनाएंगी कंपनियां? 

4 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने कहा कि भारत में एज-एआई चिप बनाने और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजराइली टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 150 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है. दोनों कंपनियों ने टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर (ToT) एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. इसका मकसद एज-एआई चिप और एडवांस्ड सेमीकंडक्डर सिस्टम को साथ में मिलकर बनाना है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

क्या अब सिर्फ 4 ही सरकारी बैंक रह जाएंगे? Bank Merger 2.0 पर काम जोरों पर, वित्त मंत्री ने कहा- 'ले लिया फैसला' 

Published at : 07 Nov 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Small Cap Stock ISRAEL Blue Cloud Softech Blue Cloud Softech Shares
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Dubai Best Job: बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी
बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Dubai Best Job: बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी
बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
Embed widget