ब्रिटेन छोड़कर लगातार भाग रहे अरबपति, जानें अब इस लिस्ट में जुड़ा किसका नाम

ब्रिटेन से करोड़पतियों और अरबपतियों का पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी मुख्य वजह वहां की कर नीति में बदलाव, आर्थिक अनिश्चितता और निवेश से जुड़ी चुनौतियां हैं. हाल ही में कई बड़े अरबपतियों जैसे क्रिश्चियन एंगरमेयर, एस्टन विला के मालिक नसीफ सॉविरिस और शिपिंग टायकून जॉन फ्रेडरिक्सन ने ब्रिटेन छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का रुख किया है.

कहां जा रहे हैं अमीर लोग?

अमीर व्यक्तियों के लिए यूएई, अमेरिका, इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश अधिक आकर्षक साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन देशों में टैक्स नियम अपेक्षाकृत सरल हैं और निवेश के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हैं.

क्यों भाग रहे हैं अरबपति?

इस सूची में अब एक और नाम जुड़ गया है — निक स्टोरॉन्स्की (Nik Storonsky) का. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की कंपनी हाउस फाइलिंग्स से यह जानकारी सामने आई है कि डिजिटल बैंकिंग एप Revolut के को-फाउंडर निक स्टोरॉन्स्की ने अपना आधिकारिक निवास ब्रिटेन से बदलकर यूएई में कर लिया है.

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ब्रिटेन सरकार ने “नॉन-डोमिसाइल्ड टैक्स” व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जो विदेशी नागरिकों को उनके विदेशी आय पर यूके टैक्स से छूट देता था.

कौन हैं निक स्टोरॉन्स्की?

41 वर्षीय निक स्टोरॉन्स्की मूल रूप से रूस में पैदा हुए थे. हालांकि उनका ब्रिटेन में एक घर अब भी है, लेकिन उनका आधिकारिक निवास अब यूएई में दर्ज हो चुका है, जहां Revolut अपनी नई लॉन्चिंग कर रही है.

स्टोरॉन्स्की के यूएई में व्यावसायिक और निवेश संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2015 में Revolut की स्थापना की थी, जो आज 65 मिलियन यूजर्स और 75 बिलियन डॉलर मूल्यांकन वाली एक वैश्विक फिनटेक कंपनी बन चुकी है. फोर्ब्स के अनुसार, कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में निक स्टोरॉन्स्की की कुल हिस्सेदारी लगभग 8 बिलियन डॉलर की है.

ये भी पढ़ें: गोल्ड नहीं यहां मिल रहा 'छप्परफाड़ रिटर्न'! इस साल 75% चढ़ी कीमत, जानें क्या कह रहे एक्सपर्ट्स