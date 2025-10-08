8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार की ओर से 8वें पे कमीशन की घोषणा की जा चुकी हैं. जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले कर रहे हैं. हालांकि आयोग गठन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है. जिससे कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. अभी तक आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी तय नहीं किए है. टीओआर में इस बात की जानकारी होती है कि, आयोग किन मुद्दों पर काम करेगी. जिसमें पेंशन, भत्ता और वेतन में बदलाव की जानकारी शामिल की जाती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी,2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी. हालांकि अभी तक इस विषय पर ज्यादा काम नहीं हुआ है.

नए वेतन सिस्टम को लागू होने में कितना समय लगेगा?

नए वेतन सिस्टम को लागू होने में 2 से 3 सालों का समय लग सकता है. हालांकि कितने समय ये बदलाव होंगे इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. जैसा की 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था, इसे देखते हुए लग रहा है कि वेतन वृद्धि में 2-3 सालों का समय लगेगा. उदाहरण के लिए फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, इसके बाद 2016 में 7वां वेतन वृद्धि लागू हो पाया. अगर हम इस पैर्टन को भी फॉलो करें तो 2027 तक वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है.

कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान

सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने में अगर समय लग भी जाता हैं तो, इसका नुकसान कर्मचारियों को नहीं होगा. सरकार ऐरियर(बकाया भुगतान) के रुप में अपने कर्मचारियों को पैसों का भुगतान करेगी. उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के समय हुई देरी का सरकार ने भुगतान किया था. यानि कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक हानि नहीं होगी.



