444 दिनों की FD: जानें कौन सा सरकारी बैंक स्कीम पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज?

Bank FD of 444 Days: देश के कई बड़े सरकारी बैंक 444 दिनों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम पर अच्छा-खासा इंटरेस्ट दे रहे हैं. यह उन लोगों के लिए निवेश का बेहतर विकल्प हो सकता है, जो सुरक्षित और तय रिटर्न चाहते हैं. इस खास स्कीम के तहत बैंक जनरल, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन सभी अलग-अलग कैटेगरीज में अच्छा ब्याज दे रहे हैं.

हालांकि, हाल के दिनों में इक्विटी, म्यूचुअल फंड और दूसरे मार्केट बेस्ड निवेश विकल्पों के आने से इनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है इसलिए अधिक जमा को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक सीमित समयसीमा के लिए स्पेशल FD स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जो सामान्य से अधिक ब्याज दरें प्रदान करती हैं.

किसमें निवेश दे सकता है अधिक फायदा?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), केनरा बैंक जैसे कई सरकारी बैंक 444 दिनों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम ऑफर कर रहे हैं. हम आपको इस खबर के जरिए यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा सरकारी बैंक इस स्कीम पर सबसे अधिक रिटर्न दे रहा है ताकि आपको यह पता चल सके कि किसमें निवेश फायदे का सौदा हो सकता है. इसके लिए हर स्कीम में 6,66,666 रुपये के निवेश के लिए मैच्योरिटी अमाउंट का पता लगाया गया है.



चेक करें लिस्ट

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्कीम को 'अमृत वृष्टि एफडी' का नाम दिया है. 443 दिनों की इस एफडी स्कीम में सामान्य निवेशकों को जमा राशि पर 6.60 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 7.10 परसेंट का ब्याज दिया जा रहा है.

444-दिनों की अपनी एफडी स्कीम पर पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी आम ग्राहकों को 6.7 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है.

इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों ही 444-दिनों के लिए अपनी स्पेशल एफडी स्कीम्स पर आम नागरिकों को 6.7 परसेंट की दर से जमा राशि पर ब्याज दे रहा है.

केनरा बैंक अपनी 444 दिनों की अपनी एफडी स्कीरम पर आम नागरिकों को 6.5 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है.

SBI की तरह बैंक ऑफ बड़ौदा भी सामान्य ग्राहकों के लिए 444 दिनों की विशेष एफडी पर 6.6 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है. यानी कि इन स्कीम्स में 6,66,666 रुपये के निवेश पर सामान्य नागरिकों के लिए मैच्योरिटी अमाउंट 7,21,923.33 रुपये होगा. यानि कि जमा राशि पर 55,257.33 रुपये का ब्याज मिला है.

इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ये तीनों ही बैंक 444- दिनों की एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 6.7 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है इसलिए 6,66,666 रुपये की जमा राशि पर मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 7,22,787.67 रुपये होगा. यानी कि इंटरेस्ट से 56,121.67 रुपये की कमाई होगी.

केनरा बैंक में 444-दिनों की एफडी स्कीम पर 6,66,666 रुपये के निवेश पर मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 7,21,059.82 रुपये होगा, जिसमें से 54,393.82 रुपये इंटरेस्ट से हुई कमाई होगी.

