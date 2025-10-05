हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस444 दिनों की FD: जानें कौन सा सरकारी बैंक स्कीम पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज?

444 दिनों की FD: जानें कौन सा सरकारी बैंक स्कीम पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज?

Bank FD of 444 Days: भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), केनरा बैंक जैसे कई सरकारी बैंक 444 दिनों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम ऑफर कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Bank FD of 444 Days: देश के कई बड़े सरकारी बैंक 444 दिनों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम पर अच्छा-खासा इंटरेस्ट दे रहे हैं. यह उन लोगों के लिए निवेश का बेहतर विकल्प हो सकता है, जो सुरक्षित और तय रिटर्न चाहते हैं. इस खास स्कीम के तहत बैंक जनरल, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन सभी अलग-अलग कैटेगरीज में अच्छा ब्याज दे रहे हैं.

हालांकि, हाल के दिनों में इक्विटी, म्यूचुअल फंड और दूसरे मार्केट बेस्ड निवेश विकल्पों के आने से इनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है इसलिए अधिक जमा को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक सीमित समयसीमा के लिए स्पेशल FD स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जो सामान्य से अधिक ब्याज दरें प्रदान करती हैं.

किसमें निवेश दे सकता है अधिक फायदा? 

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), केनरा बैंक जैसे कई सरकारी बैंक 444 दिनों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम ऑफर कर रहे हैं. हम आपको इस खबर के जरिए यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा सरकारी बैंक इस स्कीम पर सबसे अधिक रिटर्न दे रहा है ताकि आपको यह पता चल सके कि किसमें निवेश फायदे का सौदा हो सकता है. इसके लिए हर स्कीम में 6,66,666 रुपये के निवेश के लिए मैच्योरिटी अमाउंट का पता लगाया गया है.

चेक करें लिस्ट 

  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्कीम को 'अमृत वृष्टि एफडी' का नाम दिया है. 443 दिनों की इस एफडी स्कीम में सामान्य निवेशकों को जमा राशि पर 6.60 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 7.10 परसेंट का ब्याज दिया जा रहा है. 
  • 444-दिनों की अपनी एफडी स्कीम पर पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी आम ग्राहकों को 6.7 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है. 
  • इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों ही 444-दिनों के लिए अपनी स्पेशल एफडी स्कीम्स पर आम नागरिकों को 6.7 परसेंट की दर से जमा राशि पर ब्याज दे रहा है. 
  • केनरा बैंक अपनी 444 दिनों की अपनी एफडी स्कीरम पर आम नागरिकों को 6.5 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है. 
  • SBI की तरह बैंक ऑफ बड़ौदा भी सामान्य ग्राहकों के लिए 444 दिनों की विशेष एफडी पर 6.6 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है. यानी कि इन स्कीम्स में 6,66,666 रुपये के निवेश पर सामान्य नागरिकों के लिए मैच्योरिटी अमाउंट  7,21,923.33 रुपये होगा. यानि कि जमा राशि पर 55,257.33 रुपये का ब्याज मिला है. 
  • इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ये तीनों ही बैंक 444- दिनों की एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 6.7 परसेंट की दर से ब्याज दे रहा है इसलिए 6,66,666 रुपये की जमा राशि पर मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 7,22,787.67 रुपये होगा. यानी कि इंटरेस्ट से 56,121.67 रुपये की कमाई होगी. 
  • केनरा बैंक में 444-दिनों की एफडी स्कीम पर 6,66,666 रुपये के निवेश पर मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 7,21,059.82 रुपये होगा, जिसमें से 54,393.82 रुपये इंटरेस्ट से हुई कमाई होगी.

 

ये भी पढ़ें:

अमेरिका की कंपनी ने जॉब से निकाला तो ऐसे बदली हर्षिल तोमर की जिंदगी, 6 महीने में पलट दी किस्मत

Published at : 05 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit FD Interest Bank FD 444 Days
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
यूटिलिटी
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
जनरल नॉलेज
e-SIM Benefits: सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget