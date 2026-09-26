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हिंदी न्यूज़बिजनेस20 लाख सैलरी और 5 लाख की साइड इनकम, क्या बदलनी होगी टैक्स प्लानिंग?

20 लाख सैलरी और 5 लाख की साइड इनकम, क्या बदलनी होगी टैक्स प्लानिंग?

20 लाख की सैलरी के साथ 5 लाख की साइड इनकम होने पर टैक्स प्लानिंग जरूरी हो जाती है. फ्रीलांसिंग, TDS, खर्च और टैक्स व्यवस्था का सही हिसाब रखें और पूरे साल रिकॉर्ड अपडेट करते रहें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 26 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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अगर  किसी कि सालाना सैलरी 20 लाख रुपये है और दूसरी जगह से उसकी कमाई 5 लाख रुपये है तो कुल कमाई 25 लाख हो जाती है. इसके चलते केवल सैलरी का टैक्स देखना ही काफी नहीं होता है. दूसरी कमाई का भी हिसाब रखना जरूरी होता है.

अगर आपकी सालाना सैलरी 20  लाख और दूसरी कमाई 5 लाख है तो दोनों को मिलाकर आपकी ग्रॅास इनकम 25 लाख रुपये होगी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि पूरे 25 लाख रुपये राशि पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

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अलग-अलग टैक्स दर लागू

नई टैक्स व्यवस्था के चलते अलग-अलग हिस्से पर अलग-अलग टैक्स दर लागू होती है. 30 फीसदी की दर 24 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम वाले हिस्से पर लागू होती है. टैक्स के दौरान ऊपर से 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगता है. 

दूसरी कमाई हो कहां से रही है यह भी जरूरी

मान लीजिए कि आपकी 5 लाख रुपये वाली कमाई किसी फ्रिलांसिंग या कंसल्टेंसी से जुड़ी है तो इसको बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ी कमाई माना जा सकता है. इसलिए हर कमाई से जुड़े बिल, रसीद और खर्चो का रिकॅार्ड रखना अधिक जरूरी है.
इसका मतलब है कि सिर्फ यह देख लेना ही काफी नहीं है कि कमाई से कितने पैसे मिले हैं, यह भी देखना जरुरी है कि पैसे किस काम से मिलें और उस काम में कितना खर्चा हुआ. 

कब बदलनी चाहिए टैक्स पलेनींग

जब आपकी कमाई सिर्फ एक ही सैलरी तक सीमित हो तब टैक्स का हिसाब रखना आसान है. लेकिन आप कहीं और फ्रिलांसिंग या कंसल्टेंसी के जरिए भी कमा रहें है तब आपको पूरे साल अपनी कमाई, खर्च, TDS और अनेय  जरूरी  दस्तावेजों का पूरा हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ITR भरने जाएं तब आपको सभी कागजों को जोड़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए. 

साइड इनकम बढ़ने पर ध्यान रखें 

मान लीजिए कि आपकी साइड इनकम 5 लाख से 10 लाख या उससे अधिक बढ़ जाती है तो कुल टैक्स पर असर पड़ सकता है. ऐसे में निवेश खर्च और मिलने वाली टैक्स  छूट को ध्यान में रखकर पहले से प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है. 

OLD या NEW टैक्स REGIME  

टैक्स जमा करने वाले व्यक्ति को अपनी कमाई और साथ ही में मिलने वाली डिडक्शन के हिसाब से ही दोनों टैक्स व्यवस्थाओं कि तुलना करनी चाहिए. पूरानी टैक्स व्यवस्था में आपको कई तरह कि छूट मिलती थी, लेकिन जब से नई टैक्स व्यवस्था जारी कि गई है तब से इनका लाभ कम हो गया है. इसलिए कौन सी व्यवस्था आपके लिए सही साबित होती है यह खुद आपकी अपनी कमाई और उपलब्ध  डिडक्शन पर निर्भर करता है. 

पूरे साल का रखें हिसाब 

सैलरी और अन्य कमाई मिल जाने तक ही व्यक्ति को समिति नहीं रह जाना चाहिए. कमाई, खर्च, TDS का पूरा हिसाब साल भर जोड़ कर रखना चाहिए. जिसके चलते भविष्य में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े. 

यह भी पढ़ें- सिर्फ चीनी बेचने से नहीं चलेगा काम', नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा?

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
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