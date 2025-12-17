LegalEdge ने फिर दिया CLAT 2026 में AIR 1, 2, 3; टॉप 10 में 7 रैंक हासिल की

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरLegalEdge ने फिर दिया CLAT 2026 में AIR 1, 2, 3; टॉप 10 में 7 रैंक हासिल की

नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा CLAT 2026 के परिणामों में LegalEdge by Toprankers संस्थान के छात्रों ने इस वर्ष AIR 1, AIR 2 और AIR 3 प्राप्त की हैं.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 17 Dec 2025 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा CLAT 2026 के परिणामों में (LegalEdge by Toprankers) ने अपनी उत्कृष्टता को एक बार फिर सिद्ध किया है. संस्थान के छात्रों ने इस वर्ष AIR 1, AIR 2 और AIR 3 प्राप्त की हैं, साथ ही टॉप 10 में कुल 7 रैंक हासिल करके अपना दबदबा कायम रखा है.

यह उपलब्धि LegalEdge के लिए कोई इत्तेफाक नहीं है. संस्थान ने अब तक कुल 7 बार AIR 1 देकर एक रिकॉर्ड बनाया है, और पिछले पाँच वर्षों में 4 बार शीर्ष तीन रैंक (AIR 1, 2, 3) दी हैं.

लीगलएज टीम ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की अनुशासित तैयारी, संरचित मार्गदर्शन, मजबूत टेस्ट प्रैक्टिस और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को दिया. संस्थान ने कहा, "ये रैंक उन छात्रों द्वारा महीनों के केंद्रित काम से अर्जित की गई हैं, जिन्होंने हमारी प्रक्रिया पर भरोसा किया, निरंतर बने रहे और दबाव के बावजूद आगे बढ़ते रहे."

LegalEdge ने सभी सफल छात्रों, अभिभावकों और मेंटर्स को बधाई दी है और भविष्य में इस सफलता के स्तर को और ऊँचा उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई है.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 17 Dec 2025 02:14 PM (IST)
CLAT 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

