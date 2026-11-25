मोबाइल पर वीडियो देखने का चलन तेजी से बढ़ रहा है और short-form content लोगों के मनोरंजन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. इसी बदलते दौर में Haaka Media ने Haaka TV लॉन्च किया है . कंपनी इसे भारत का पहला Vertical Micro-Documentary IP Network बता रही है. Haaka का मकसद क्षेत्रीय भारत की उन कहानियों को सामने लाना है, जिन्हें आमतौर पर mainstream media में ज्यादा जगह नहीं मिलती. इनमें भारत की अलग-अलग संस्कृतियां, इतिहास, परंपराएं और आम लोगों से जुड़ी अनकही कहानियां शामिल हैं.

Haaka में vertical format में episodic micro-documentaries, factual entertainment series और 3 Minute Media Snacks तैयार किए जाएंगे. कंपनी ऐसी content library बना रही है, जिसे कई भाषाओं में तैयार करके international broadcasters, streaming platforms और digital media networks तक पहुंचाया जा सके.

Haaka के विजन के बारे में बात करते हुए कंपनी के Founder & CEO नितेश माथुर ने कहा: “आज दर्शक ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो असली हों और जिनसे वे जुड़ाव महसूस कर सकें. Digital platforms पर independent non-fiction creators की सफलता भी दिखाती है कि लोगों की पसंद बदल रही है. लेकिन क्षेत्रीय भारत की हजारों संस्कृतियां, भूला-बिसरा इतिहास, पारंपरिक ज्ञान, लोक समुदाय और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी mainstream media में पूरी जगह नहीं पा सकी हैं.

Haaka micro-documentaries और factual entertainment के जरिए इन कहानियों को नए अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है. हमें विश्वास है कि ये कहानियां भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी पसंद आएंगी. कई लोग अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं. ऐसी कहानियां उन्हें अपने शहर, गांव, परंपराओं, लोककथाओं और इतिहास से दोबारा जुड़ने का मौका देती हैं.”

उन्होंने आगे कहा: “क्षेत्रीय भारत में कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत-सी कहानियां अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं. यह काम सिर्फ mainstream कहानियों को लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने तक सीमित नहीं है. हमें गांवों, कस्बों, जनजातीय समुदायों, स्थानीय लोगों, उनकी परंपराओं, रोज़गार और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी कहानियों को भी सामने लाना है. इन कहानियों को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी दर्शकों का एक बड़ा वर्ग देखना चाहता है | Haaka का लक्ष्य इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा media IP business बनाना है, जो समय के साथ तेज़ी से scale हो सके.”

आज के समय में कई Digital creators Non-Fiction कंटेंट सफलतापूर्वक बना रहे हैं | इसी कड़ी में Haaka original micro documentaries और factual entertainment shows का एक ग्लोबल portfolio तैयार कर रहा है. कंपनी ऐसी content library बना रही है, जिसकी फिल्मों और series को अलग-अलग भाषाओं में dub करके कई देशों में distribute और license किया जा सके.

Haaka TV ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में शूट की गई अपनी शुरुआती Vertical Micro-Documentary slate की भी जानकारी दी है. इसमें ‘The Ghosts of Gosaba’ शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े mangrove forest सुंदरबन के किनारे बसे भारत के आखिरी गाँव " गोसाबा" के लोगों और उनके संघर्ष की कहानी है.

‘Queens of Sonagachi’ एशिया के सबसे बड़े red-light district सोनागाछी से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी और उनकी कहानियों को सामने लाती है. ‘Gavri’ राजस्थान के भील समुदाय का सदियों पुराना ritual theatre है, जिसमें आस्था, लोककथा और प्रदर्शन कला एक साथ दिखाई देते हैं. वहीं ‘The Chambal Odyssey’ राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की कहानी है, जो कभी दुनिया के सब कुख्यात डाकुओं के लिए जाना जाता था और अब एक नए दौर से गुजर रहा है.

Haaka ने कुछ anchor-driven factual entertainment shows की भी घोषणा की है. ‘Bharat Teerth’ भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़ी पौराणिक कहानियों को विस्तार से दिखाएगा. ‘गाँव दर्शन’ राजस्थान के खास गांवों और वहां की जिंदगी की एक दिलचस्प यात्रा होगी. ‘Darbar Diaries’ भारत के राजपरिवारों के जीवन और उनकी दुनिया को करीब से दिखाने वाली सीरीज़ होगी. कंपनी तीन मिनट के single-episode videos भी बना रही है, जिन्हें ‘Media Snacks’ नाम दिया गया है.

इनमें भारत की अलग-अलग जगहों की कला, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी छोटी कहानियां दिखाई जाती हैं. कश्मीर की ‘Khatamband’ कला, मणिपुर का ‘Ema Keithel’ बाजार, बिहार की गया जी तीर्थस्थली और मिर्ज़ा ग़ालिब के जीवन पर आधारित कुछ videos Haaka के social media handles पर पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

कंपनी के मुताबिक,यह format दर्शकों से जुड़ने के साथ-साथ advertisers के लिए भी ब्रांडेड कंटेंट उपलब्ध करा सकता है. भारत भर में फैले इतिहासकारों, anthropologists और filmmakers के नेटवर्क के साथ Haaka TV सैंकड़ों नई और अनकही कहानियों पर काम कर रहा है. कंपनी क्षेत्रीय भारत की कहानियों का एक बड़ा content library तैयार करना चाहती है, जिसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराकर दुनिया भर में license और distribute किया जा सके.

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