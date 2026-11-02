सिर्फ ₹39 से शुरू होते हैं पौधे — इस स्टार्टअप ने बदली ऑनलाइन गार्डनिंग की तस्वीर

छोटे-से विचार से भी एक बड़ा सफर शुरू हो सकता है. दिल्ली-NCR की Upjau की फाउंडर अंकिता मेहरोत्रा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिनके लिए यह सफर एक छोटे-से एडेनियम बोनसाई पौधे से शुरू हुआ. आज वही छोटा-सा शौक Upjau.in (उपजाऊ) के रूप में एक ऑनलाइन प्लांट नर्सरी बन चुका है. यह गार्डनिंग स्टार्टअप इंडिया की उन कहानियों में शामिल है, जो बताती हैं कि जुनून, लगातार मेहनत और सही सोच के साथ सीमित संसाधनों में भी एक सफल कारोबार खड़ा किया जा सकता है.

Upjau.in एक ऑनलाइन पौधों की नर्सरी है, जहां ग्राहक घर बैठे Buy Plants Online करते हुए इंडोर, आउटडोर, फूलों वाले और फलदार पौधों के साथ बीज, फूलों के बल्ब और बागवानी से जुड़े दूसरे उत्पाद खरीद सकते हैं. यहां पौधे सिर्फ ₹39 और फूलों के बल्ब ₹10 से शुरू होते हैं.

एक एडेनियम बोनसाई से शुरू हुआ सफर

उपहार में मिले एक छोटे-से एडेनियम बोनसाई पौधे से उनकी बागवानी में दिलचस्पी बढ़ी. शुरुआत में ज्यादा पानी देने के कारण पौधा मुरझाने लगा. इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि पौधों की सही देखभाल के लिए जानकारी होना कितना जरूरी है.

इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन लेखों, किताबों और अन्य भरोसेमंद स्रोतों से बागवानी सीखनी शुरू की. मिट्टी, पानी, धूप और पौधों की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया. यही अनुभव आगे चलकर उपजाऊ की सोच का आधार बना.

एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर स्थिर करियर छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना आसान नहीं था. लेकिन पौधों के प्रति उनका लगाव और इस क्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा ने उन्हें यह कदम उठाने का हौसला दिया. उन्होंने अपने शौक को ऐसे कारोबार में बदलने का फैसला किया, जिससे दूसरे लोग भी बागवानी से जुड़ सकें.

छत पर शुरू हुई नर्सरी, धीरे-धीरे बना कारोबार

किसी पौधों की नर्सरी को शुरू करने के लिए पौधे, उनकी देखभाल, नए पौधे तैयार करने की व्यवस्था, पैकिंग और ऑर्डर भेजने जैसी कई सुविधाओं की जरूरत होती है. शुरुआत में सीमित संसाधनों और बाहरी निवेश के बिना इन चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं था. इसलिए अपने घर की छत को पौधों की नर्सरी के रूप में इस्तेमाल करना ही सही समझा.

सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स से शुरू हुआ यह सफर Instagram और WhatsApp के ऑर्डर से आगे बढ़कर अपनी वेबसाइट Upjau.in तक पहुंचा. धीरे-धीरे छत से शुरू हुआ यह छोटा-सा काम बढ़ने लगा, और अब ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए देशभर के ग्राहकों तक पौधे पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.]

यह सफर बताता है कि कारोबार शुरू करने के लिए हमेशा बड़ा कार्यालय, बड़ी टीम या विशाल नर्सरी होना जरूरी नहीं है. सही योजना, लगातार मेहनत और ग्राहकों की जरूरतों को समझना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

धैर्य और मेहनत से बुना एक सपना

Upjau की संस्थापक के अनुसार: "आज के स्टार्टअप के दौर में अपना एक ब्रांड बनाना आसान नहीं है. इसके लिए या तो आपके पास करोड़ों रुपये का निवेश होना चाहिए या फिर वह धैर्य, जो हर मुश्किल के बावजूद आपको आगे बढ़ते रहने की ताकत दे.

मैंने बागवानी से सिर्फ पौधे उगाना ही नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और धीरे-धीरे मजबूत होती प्रगति का महत्व भी सीखा है. आज मैं अपने बिना किसी बाहरी निवेश से शुरू किए गए व्यवसाय में इन्हीं सीखों को अपना रही हूं.

मेरा सपना केवल एक ब्रांड बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी सोच को आगे बढ़ाना है, जहां घर को हरा-भरा बनाने का शौक आपकी जेब पर बोझ न बने."

₹39 से पौधे और ₹10 से फूलों के बल्ब: हर बजट में बागवानी

बागवानी शुरू करने के लिए हमेशा बड़ा बजट जरूरी नहीं होता. Upjau का उद्देश्य भारत के मिडिल क्लास परिवारों तक हरियाली पहुंचाना है. रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और खर्चों के बीच कई लोग अपने छोटे-छोटे शौक पीछे छोड़ देते हैं. कंपनी चाहती है कि बागवानी शुरू करने के लिए लोगों को न ज्यादा बजट की चिंता करनी पड़े और न ही महंगे विकल्पों की तलाश करनी पड़े.

इसी सोच के साथ यहां Plants ₹39 और Flower Bulbs ₹10 से शुरू होते हैं. ऑनलाइन नर्सरी का एक फायदा यह भी है कि ग्राहक इंडिया के किसी भी कोने से हों, वे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं. इससे ग्राहक अपने बजट और उपलब्ध जगह के अनुसार पौधे चुन सकते हैं, और अपने घर, बालकनी या छोटे बगीचे में रंग-बिरंगे फूल उगा सकते हैं. कुछ ऐसे दुर्लभ पौधे भी मिलते हैं, जो स्थानीय नर्सरी में आसानी से मिलना मुश्किल होता है.

5 प्रोडक्ट्स से 600+ तक: कैसे बढ़ा Upjau का कलेक्शन



शुरुआत में सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स से शुरू हुआ Upjau आज 600+ से अधिक प्रोडक्ट्स की रेंज के साथ काम कर रहा है. इसमें 350+ सैपलिंग और 250+ प्लांट बल्ब के साथ खाद, मिट्टी, गार्डनिंग टूल्स और अन्य कैटेगरी के उत्पाद शामिल हैं.

इंडोर से आउटडोर और फूलों से फलों तक की श्रेणियां:

- इंडोर प्लांट्स

- आउटडोर प्लांट्स

- फूल और बल्ब

- फलों के पौधे

- सब्जी और फलों के बीज

- गिफ्टिंग प्लांट्स

- खाद और गार्डनिंग उपकरण

छोटे कारोबार से 50,000+ डिलीवरी तक का सफर

किसी भी ऑनलाइन नर्सरी का कारोबार केवल पौधे बेचने तक सीमित नहीं होता. इसमें पौधों की सोर्सिंग, उनकी देखभाल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, कूरियर कोऑर्डिनेशन और ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना भी शामिल है. खासतौर पर जीवित पौधों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है. सामान्य ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स की तरह पौधों को पैक नहीं किया जा सकता. उनकी स्थिति, मिट्टी की नमी और रास्ते में होने वाली हलचल का ध्यान रखना जरूरी होता है.

उपजाऊ का यह सफर आज लगभग 8-10 सदस्यों की टीम के साथ आगे बढ़ रहा है. कंपनी के अनुसार, पिछले करीब दो वर्षों में Upjau ने 50,000 से अधिक ऑर्डर डिलीवर किए हैं और वर्तमान में हर महीने औसतन 1,000 से अधिक ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंची Upjau की हरियाली

दिल्ली-NCR से संचालित Upjau आज केवल एक शहर तक सीमित नहीं है. कंपनी के अनुसार, यह भारत के 18,850 पिनकोड पर सक्रिय है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अलग-अलग हिस्सों में ग्राहकों तक पौधे पहुंचाने में मदद मिलती है. मेट्रो शहरों में डिस्पैच के बाद डिलीवरी में आमतौर पर 2–3 दिन और अन्य क्षेत्रों में 3–5 दिन लग सकते हैं. वास्तविक समय ग्राहक के पिनकोड, कूरियर सेवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

यदि किसी ग्राहक को पौधा खराब या क्षतिग्रस्त स्थिति में मिलता है, तो वह डिलीवरी के 24 घंटे के भीतर स्पष्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ कंपनी की टीम से संपर्क कर सकता है. इसके लिए ग्राहक support@upjau.in पर ईमेल कर सकते हैं. मामले की जांच के बाद लागू पॉलिसी के अनुसार रिफंड या उचित समाधान देने का प्रयास किया जाता है. Upjau की कोशिश है कि ग्राहकों को सिर्फ पौधे न मिलें, बल्कि खरीदारी का अनुभव भी अच्छा रहे. बेहतर पैकेजिंग और ग्राहक संतुष्टि इसी सोच का हिस्सा हैं.

ऑनलाइन नर्सरी से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तक विस्तार

Upjau अपनी वेबसाइट के अलावा मार्केटप्लेस जैसे Amazon पर उपलब्ध है, साथ ही आने वाले समय में Flipkart, Meesho और JioMart जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंच जाएगा. इसके साथ ही कंपनी दिल्ली-NCR में कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी पौधों की डिलीवरी करती है. आज कई कंपनियां कर्मचारियों, क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स को ऐसे उपहार देना पसंद करती हैं, जो उपयोगी होने के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएं. इसी जरूरत को देखते हुए Upjau कॉर्पोरेट प्लांट गिफ्टिंग पर भी काम कर रहा है.

पौधों को जन्मदिन, ऑफिस सेलिब्रेशन, कर्मचारी वेलकम किट, त्योहारों और कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए गिफ्ट के रूप में चुना जा सकता है. कंपनी का उद्देश्य इस क्षेत्र में अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाना है.

भविष्य की योजनाएं: नई पीढ़ी को गार्डनिंग से जोड़ना

आने वाले समय में Upjau अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सेवाओं का विस्तार करने और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की योजना बना रहा है. इसके साथ ही भविष्य में ऑफलाइन नर्सरी और रिटेल के क्षेत्र में भी विस्तार करने की तैयारी है.

कंपनी की एक खास कोशिश Gen Z को बागवानी से जोड़ने की है. इसीलिए डिजिटल माध्यमों, जैसे Instagram के जरिए भी गार्डनिंग को Gen Z की जीवनशैली में वीडियो बनाकर उनके करीब ला रहा है. अपने इंस्टाग्राम पेज upjau_plants के माध्यम से कंपनी नए पौधों की जानकारी, बागवानी के आसान तरीके, उपयोगी सुझाव और घर को हरा-भरा बनाने के रचनात्मक विचार साझा करती है, ताकि युवा भी बागवानी में रुचि लें और इससे जुड़ें.

Upjau चाहता है कि पौधे केवल पारंपरिक बागवानी तक सीमित न रहें, बल्कि युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी और लाइफस्टाइल का भी हिस्सा बनें. Upjau का सफर आज हजारों ग्राहकों तक पहुंच चुका है और लोगों को अपने घरों में हरियाली उगाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.