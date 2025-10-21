World Most Expensive Car: भारत समेत दुनियाभर में एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं. लेकिन कुछ कारें ऐसी होती हैं, जो दिल में बस जाती हैं. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी ये जानने में बनी रहती है कि आखिर दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है. यहां हम आपको बताते हैं कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कार कौन-सी है और इस गाड़ी की कीमत कितनी है?

दुनियाभर में अब तक एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों की लॉन्चिंग हो चुकी है. लेकिन इन सभी गाड़ियों में दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स-रॉयस ला रोज नॉयर ड्रॉपटेल (Rolls-Royce La Rose Noire Droptail) है. रोल्स-रॉयस ने इस शानदार कार को अगस्त, 2023 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था. इस कार को करीब 30 मिलियन डॉलर के प्राइस-टैग के साथ लाया गया. भारतीय करेंसी में इस कार की कीमत तब 211 करोड़ रुपये थी.

कैसी है Rolls Royce की इस कार की पावर?

रोल्स-रॉयस की इस कार में केवल दो लोगों के बैठने की कैपेसिटी है. इस सुपरकार के हार्डटॉप को हटाया भी जा सकता है. रोल्स-रॉयस ला रोज़ नॉयर ड्रॉपटेल में ट्विन-टर्बो 6.75-लीटर, V-12 इंजन लगा है. इस लग्जरी कार के इंजन से 563 bhp की पावर और 820 Nm का टॉर्क जेनरेट होता है. इस कार की बॉडी को कार्बन, स्टील और एल्युमीनियम से बनाया गया है.

इस महंगी कार की खासियत

रोल्स-रॉयस की इस कार की खास बात ये है कि इसे अलग-अलग एंगल से देखने पर कार की बॉडी में रंगों का ट्रांजिशन नजर आता है. इस कार के बॉडी पेंट को करीब 150 टेस्ट करने के बाद फाइनल किया गया है. इस लग्जरी कार का डिजाइन Black Baccara rose की पंखुड़ियों को देखते हुए बनाया गया है. इस तरह की पंखुड़ी फ्रांस में पाई जाती हैं.

ये भी पढ़ें:-

इस फेस्टिव सीजन Maruti Alto K10 मिल रही कितनी सस्ती? इन गाड़ियों को देती है टक्कर