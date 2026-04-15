517 KM रेंज और स्पेस ही स्पेस, कैसी है Vinfast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार? जानिए कीमत

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए विदेशी कंपनियां भी अब भारतीय बाजार में एंट्री कर रही हैं. ऐसी ही एक कंपनी VinFast है, जिसने अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV VF MPV 7 को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह कार खास तौर पर फैमिली यूज़ के लिए बनाई गई है और इसमें स्पेस, आराम और नई टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.

इस इलेक्ट्रिक MPV की शुरुआती कीमत करीब 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है. यह कार भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है और इसका मुकाबला दूसरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा.

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स?

इस कार के अंदर एक बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है, जो सेंटर कंसोल पर लगा है. कार में स्टोरेज के लिए अच्छा स्पेस है, लेकिन इसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है. कई जरूरी फंक्शन इसी टचस्क्रीन से कंट्रोल करने पड़ते हैं.

फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ चीजें कम दी गई हैं. जैसे इसमें सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स नहीं मिलते. हालांकि बेसिक और जरूरी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे रियर कैमरा, थर्ड रो के लिए AC वेंट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

गाड़ी का स्पेस और रेंज

स्पेस के मामले में यह कार काफी अच्छी है. सीट्स आरामदायक हैं, खासकर दूसरी रो में स्लाइड और रिक्लाइन फीचर मिलता है. तीसरी रो भी उम्मीद से बेहतर है और वहां बैठने के लिए ठीक-ठाक जगह मिलती है. हालांकि दूसरी रो में कुछ फीचर्स जैसे सनब्लाइंड्स या बॉस मोड नहीं दिए गए हैं.

बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 60.13 kWh की बैटरी दी गई है और 204 bhp की सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. इसमें अलग-अलग ड्राइव मोड्स और रिजनरेशन मोड्स भी दिए गए हैं. इसकी रेंज लगभग 517 किलोमीटर (ARAI के अनुसार) बताई गई है, जो काफी अच्छी मानी जाती है.

कुल मिलाकर, यह MPV अपने बड़ी साइज और शानदार स्पेस के दम पर मजबूत नजर आती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स की कमी है जो इसके मुकाबले वाली गाड़ियों में देखने को मिलते हैं.

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