हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च होने जा रही है नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV, Innova Crysta को देगी टक्कर, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में लॉन्च होने जा रही है नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV, Innova Crysta को देगी टक्कर, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में जल्द नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV लॉन्च होने वाली है, जो Kia Carens EV और Toyota Innova Crysta को टक्कर देगी. आइए इसके फीचर्स और रेंज की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Dec 2025 06:02 PM (IST)
वियतनाम की कार कंपनी VinFast अब भारत में अपनी अगली बड़ी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV Limo Green को भारतीय बाजार में उतारने वाली है. ये VinFast की भारत में तीसरी इलेक्ट्रिक कार होगी, इससे पहले कंपनी VF 6 और VF 7 पेश कर चुकी है. Limo Green को फरवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसके आने के बाद यह Kia Carens Clavis EV, BYD eMax 7 जैसी इलेक्ट्रिक MPVs को कड़ी टक्कर देगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

भारत में ही होगी Limo Green की मैन्युफैक्चरिंग

  • VinFast ने बताया है कि Limo Green की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी, जिससे production cost कम होगी और कार की कीमत को भारतीय बाजार के हिसाब से ज्यादा किफायती बनाया जा सकेगा. इस MPV में ब्रांड का सिग्नेचर V-शेप डिजाइन दिया गया है, जिसमें MPV का पुरानी स्टाइल और SUV जैसी मॉडर्न अपील दोनों देखने को मिलती हैं. इसके बॉडी पैनल पर दिए गए सीधे कट और साफ लाइनों की वजह से इसका डिजाइन स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है. साथ ही इसमें एयरो-स्टाइल व्हील्स दिए गए हैं, जो कार की रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं.

साफ-सुथरा और मॉडर्न इंटीरियर

  • Limo Green का इंटीरियर सिंपल और मॉडर्न डिजाइन में तैयार किया गया है. इसमें 7 लोगों के लिए आरामदायक 2+3+2 सीटिंग लेआउट मिलता है, जिससे यह बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है. फीचर्स में 10.1-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 4-स्पीकर ऑडियो सेटअप, सिंगल-जोन AC और कई USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं. भारत में आने वाले मॉडल का Shape भी लगभग वियतनाम वाले वर्जन जैसा ही होने की उम्मीद है, जिससे केबिन स्पेस काफी अच्छा रहेगा.

सुरक्षा पर खास ध्यान

  • VinFast Limo Green को सुरक्षा के लिहाज से भी मजबूत बनाया जाएगा. इसमें 4 एयरबैग, ABS और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे बेसिक, लेकिन जरूरी सुरक्षा फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इसमें ADAS शामिल होगा या नहीं, लेकिन फोकस इसे एक सुरक्षित और फैमिली-फ्रेंडली कार के रूप में पेश करने पर है.

पावर और रेंज

  • भारत में आने वाले मॉडल का पावरट्रेन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन वियतनाम के मॉडल से इसकी झलक मिलती है. वियतनाम वर्जन में 60.13 kWh बैटरी, करीब 450 km रेंज, 198 bhp की पावर और 280 Nm टॉर्क मिलता है. अगर यही मोटर भारत में भी दी जाती है, तो Limo Green अपने सेगमेंट में बेहद मजबूत विकल्प बन जाएगी.

Published at : 07 Dec 2025 06:02 PM (IST)
