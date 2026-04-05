फॉक्सवैगन से मर्सिडीज तक, इस महीने लॉन्च होंगी कई नई कारें, देखें पूरी लिस्ट

Upcoming Cars in April 2026: अप्रैल 2026 भारतीय ऑटो बाजार के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने एक साथ कई नई कारें लॉन्च होने जा रही हैं. खास बात यह है कि इन कारों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह के विकल्प शामिल हैं. इसका मतलब है कि हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा. इस महीने कुल 8 नई कारों के लॉन्च की तैयारी है. इनमें कुछ कारों की लॉन्च डेट तय हो चुकी है, जबकि कुछ की घोषणा जल्द हो सकती है. फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज, टोयोटा, एमजी, निसान, लेक्सस और विनफास्ट जैसी बड़ी कंपनियां अपने नए मॉडल पेश करने वाली हैं.

फॉक्सवैगन, विनफास्ट और मर्सिडीज की नई कारें

इस लॉन्च सीरीज की शुरुआत 9 अप्रैल 2026 से होगी, जब फॉक्सवैगन अपनी टिगुआन फेसलिफ्ट पेश करेगी. इस कार में नया डिजाइन और बेहतर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम लगेगी. इसके बाद 15 अप्रैल को VinFast अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV VF MPV 7 लॉन्च करेगी. यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है.

24 अप्रैल 2026 को मर्सिडीज-बेंज अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान CLA Electric लॉन्च करेगी. यह कार लग्जरी के साथ-साथ शानदार रेंज और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाएगी. इसके अलावा टोयोटा भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है, जिससे EV सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ेगी.

लेक्सस, एमजी और निसान की भी तैयारी

बता दें कि इस महीने लेक्सस भी अपनी नई हाइब्रिड कार ES350h की कीमत का खुलासा कर सकती है. ये कार उन लोगों के लिए होगी जो लग्जरी और माइलेज दोनों चाहते हैं. हाल ही में लेक्सस ने अपनी इलेक्ट्रिक सेडान ES500e भी लॉन्च की है. निसान अपनी पॉपुलर 7-सीटर SUV ग्रेवाइट का CNG वर्जन लॉन्च कर सकती है, जिससे यह और ज्यादा किफायती बन जाएगी. वहीं, JSW MG मोटर अपनी नई SUV मैजेस्टर के साथ Hector डीजल वेरिएंट की कीमत भी घोषित कर सकती है. इन लॉन्च का लोगों को लंबे समय से इंतजार है.

ग्राहकों के लिए क्या है खास?

इन सभी नई कारों के आने से ग्राहकों को कई नए विकल्प मिलेंगे. चाहे आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हों या पेट्रोल-डीजल या हाइब्रिड, हर सेगमेंट में कुछ नया मिलेगा. साथ ही नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सेफ्टी फीचर्स भी इन कारों में देखने को मिलेंगे. ये महीना खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से कई ऑप्शन मिलेंगे.

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