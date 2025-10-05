एक्सप्लोरर
ऑफिस या सिटी राइड के लिए बेस्ट हैं ये टॉप-5 बाइक्स, कीमत 55,100 से शुरू, देखें लिस्ट
अगर आप रोजाना ऑफिस जाने या सिटी राइड के लिए ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज दे, तो यह खबर आपके लिए है. आइए जानें भारत की टॉप-5 बाइक्स,जो बेहतर माइलेज देती है.
GST कट के बाद भारतीय बाइक बाजार में एक नई हलचल देखने को मिली है. अब किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स की मांग तेजी से बढ़ी है. खासतौर पर शहरों में रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोग और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उपभोक्ता ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जो कम पेट्रोल खर्च करें और मेंटेनेंस में भी सस्ती हों. देश में कई कंपनियों ने अपने दाम घटाए हैं, जिससे अब 55,000 से 75,000 तक के बजट में शानदार माइलेज बाइक्स खरीदी जा सकती हैं. इनमें टीवीएस, हीरो, बजाज और होंडा जैसी कंपनियां शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
TVS Sport
- TVS Sport देश की सबसे किफायती हाई माइलेज बाइक मानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 है, जो GST कट के बाद और भी सस्ती हो गई है. इस बाइक में 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8.18bhp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, इकोनॉमी मोड इंडिकेटर और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स हैं. अगर आप रोजाना ऑफिस या सिटी में सफर करते हैं, तो TVS Sport कम खर्च में सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है.
Hero HF Deluxe
- Hero HF Deluxe हमेशा से अपने सिंपल डिजाइन और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,992 रह गई है. इसमें 97.2cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. इस बाइक का माइलेज लगभग 70 kmpl है. इसमें i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम) दी गई है, जो Fuel बचाने में मदद करती है. ग्रामीण इलाकों में इसकी पकड़ बेहद मजबूत है क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है.
Bajaj Platina 100
- Bajaj Platina 100 माइलेज और कम्फर्ट दोनों का बेहतरीन मेल है. इसकी कीमत 65,407 है और इसमें 102cc का DTS-i इंजन दिया गया है जो 7.9bhp पावर और 8.34Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें SNS सस्पेंशन, लॉन्ग सीट, फ्यूल गेज और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स हैं. लंबी दूरी की सवारी के लिए Platina को सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसकी सीट और सस्पेंशन राइड को थकान रहित बनाते हैं.
Hero Splendor Plus
- Hero Splendor Plus का नाम भारत में लगभग हर घर में लिया जाता है. इसकी कीमत 73,902 है और इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसके फीचर्स में xSens टेक्नोलॉजी, IBS ब्रेकिंग सिस्टम, साइड स्टैंड इंडिकेटर और नए ग्राफिक्स डिजाइन शामिल हैं. कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन और फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन इसे सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनाते हैं.
Honda Shine 100
- Honda Shine 100 को उसके रग्ड डिजाइन और हाई माइलेज के लिए पसंद किया जाता है. इसकी कीमत 63,190 है और इसमें 98.98cc का इंजन दिया गया है जो 7.28bhp पावर और 8.04Nm टॉर्क पैदा करता है. यह बाइक 65 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें eSP टेक्नोलॉजी, PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, अलॉय व्हील्स और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स हैं.
-
- अगर आप रोजाना ऑफिस या सिटी में आने-जाने के लिए बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये टॉप-5 माइलेज बाइक्स आपके लिए परफेक्ट हैं. कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और भरोसेमंद इंजन इन्हें हर बजट राइडर के लिए “Value for Money” बनाते हैं.
