TVS Jupiter या Honda Activa, माइलेज, कीमत और फीचर्स के हिसाब से कौन-सा स्कूटर बेहतर?

TVS Jupiter या Honda Activa, माइलेज, कीमत और फीचर्स के हिसाब से कौन-सा स्कूटर बेहतर?

TVS Jupiter vs Honda Activa: अगर आप इन दोनों स्कूटर में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सा स्कूटर आपके लिए बेहतर ऑप्शन है? आइए डिटेल्स जानते हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में जब भी टू-व्हीलर सेगमेंट की बात होती है, तो Honda Activa और TVS Jupiter को कैसे भूला जा सकता है? दोनों ही टू-व्हीलर ऐसे हैं, जिनकी मार्केट में खूब डिमांड है. होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर एक ही प्राइस-रेंज में आते हैं. खास बात यह है कि दोनों स्कूटर आपको 75 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल जाएंगे. आइए दोनों स्कूटर की कीमत और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं. 

Honda Activa

Honda Activa स्टैंडर्ड, DLX और स्मार्ट तीन वेरिएंट में मार्केट में शामिल है. इस स्कूटर के स्टैंडर्ड मॉडल में हैलोजन हेडलैम्प और DLX और स्मार्ट मॉडल में LED हेडलैम्प लगी हैं. इस टू-व्हीलर के केवल स्मार्ट वेरिएंट में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन का फीचर दिया गया है.

होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 75,433 रुपये है. स्कूटर की इस कीमत में RTO और इंश्योरेंस चार्जेस भी लगता है, जिसके चलते इस टू-व्हीलर की ऑन-रोड कीमत 88 हजार 212 हो जाती है. होंडा एक्टिवा में 4-स्ट्रोक, SI इंजन लगा है. होंडा एक्टिवा 60 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है.

TVS Jupiter

टीवीएस जुपिटर के चार वेरिएंट भारतीय बाजार में शामिल हैं- स्पेशल एडिशन, स्मार्ट Xonnect डिस्क, स्मार्ट Xonnect ड्रम और ड्रम अलॉय. ये स्कूटर सात कलर ऑप्शन में आता है. टीवीएस जुपिटर की एक्स-शोरूम कीमत 73,400 रुपये से शुरू है. टीवीएस के इस स्कूटर में सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा है, जिससे 6,500 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 5,000 rpm पर 9.2 Nm का टॉर्क मिलता है. टीवीएस जुपिटर एक लीटर पेट्रोल में 53 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करता है.

टीवीएस के इस स्कूटर में दो हेलमेट रखने जितना स्पेस मिलता है. इस स्कूटर के स्टाइल की बात करें तो इसमें टेल लाइट बार दिया गया है. इस टू-व्हीलर में सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. कुछ लोग स्कूटर स्टार्ट करने से पहले साइट स्टैंड हटाना भूल जाते हैं. इसके लिए इस स्कूटर में साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है.

Published at : 17 Feb 2026 02:31 PM (IST)
