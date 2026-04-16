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हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield Classic 350 को टक्कर देने आ रही Triumph की नई बाइक, जानिए इंजन और फीचर्स

Royal Enfield Classic 350 को टक्कर देने आ रही Triumph की नई बाइक, जानिए इंजन और फीचर्स

riumph Bonneville 400 जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है. इस बाइक को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 06:24 PM (IST)
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Triumph कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नई बाइक्स ला रही है. अब खबर है कि कंपनी जल्द ही Triumph Bonneville 400 लॉन्च कर सकती है. यह बाइक सीधे तौर पर Royal Enfield Classic 350 को टक्कर देने वाली है. हाल ही में इस बाइक को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च की उम्मीद और बढ़ गई है. यह बाइक खासतौर पर उन लोगों के लिए होगी जो क्लासिक लुक के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं.

डिजाइन और लुक

Triumph Bonneville 400 का डिजाइन neo-retro स्टाइल में रखा गया है, यानी इसमें पुराने और नए डिजाइन का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. इस बाइक में टियरड्रॉप शेप का पेट्रोल टैंक दिया गया है, जो इसे क्लासिक लुक देता है. सामने की तरफ गोल LED हेडलाइट दी गई है, जो Triumph की पहचान बन चुकी है. इसके अलावा बाइक में गोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक लंबी सिंगल सीट दी गई है, जिससे यह आरामदायक और स्टाइलिश दोनों लगती है. कुल मिलाकर इसका डिजाइन उन लोगों को पसंद आएगा जो क्लासिक लुक के साथ थोड़ी मॉडर्न फील चाहते हैं.

फीचर्स और हार्डवेयर

Triumph Bonneville 400 में साधारण लेकिन मजबूत हार्डवेयर दिया जा सकता है. इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर मिलने की उम्मीद है. इसमें स्पोक व्हील्स दिए जाएंगे, जो इसे पूरी तरह क्लासिक लुक देते हैं. साथ ही इसमें पतला और लंबा साइलेंसर दिया गया है, जो इसके डिजाइन को और बेहतर बनाता है. सेफ्टी के लिए इसमें दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS मिल सकता है. इसके अलावा बाइक में LCD या TFT स्क्रीन वाला मीटर भी दिया जा सकता है, जिससे राइडर को जरूरी जानकारी आसानी से मिल सके.

इंजन और परफॉर्मेंस

Triumph Bonneville 400 में 349cc का सिंगल सिलिंडर इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इंजन लिक्विड कूल्ड तकनीक के साथ आएगा, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस और कूलिंग मिलेगी. यह इंजन करीब 39hp की पावर और 32Nm का टॉर्क दे सकता है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया जा सकता है, जिससे हाईवे और शहर दोनों में स्मूथ राइडिंग का एक्सपिरियंस मिलेगा.

ये भी पढ़ें: दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत

Published at : 16 Apr 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Auto News Triumph 400 Triumph Bonneville 400 Classic 350 Rival
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