कैसी है Toyota की पहली इलेक्ट्रिक कार? जानिए कौन-से फीचर्स बनाते हैं इसे खास

टोयोटा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Urban Cruiser Evela को पेश कर दिया है. यह कंपनी के लिए एक अहम प्रोडक्ट है क्योंकि अब टोयोटा अपने पेट्रोल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पर भी तेजी से फोकस कर रही है. इस नई इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि कीमत की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं Toyota Urban Cruiser Evela से जुड़ी 5 जरूरी बातों के बारे में जानते हैं.

नया इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और दमदार साइज

Toyota Urban Cruiser Evela एक नए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है, हालांकि इसमें फ्रंक नहीं दिया गया है. इसकी लंबाई 4285mm, व्हीलबेस 2700mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 185mm है. यह साइज के मामले में Maruti Suzuki eVitara के करीब है, लेकिन स्टाइलिंग में टोयोटा ने इसे अलग और ज्यादा प्रीमियम लुक दिया है.

दो बैटरी ऑप्शन के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक SUV में दो बैटरी पैक का विकल्प मिलता है. पहला 49kWh LFP बैटरी पैक है, जो 144hp की पावर जनरेट करता है. दूसरा 61kWh LFP बैटरी पैक है, जिसमें 174hp की पावर मिलती है. दोनों ही वेरिएंट में 189Nm का टॉर्क दिया गया है, जिससे ड्राइविंग स्मूद और दमदार रहती है.

लंबी रेंज का दावा

Toyota Urban Cruiser Evela की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है. 61kWh बैटरी पैक के साथ कंपनी 543 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है, जबकि 49kWh बैटरी वेरिएंट में 440 किलोमीटर की रेंज मिलती है. ये आंकड़े ARAI की ओर से सर्टिफाइड हैं, जो इसे लंबी दूरी के लिए बेहतर बनाते हैं.

फीचर्स में भी फुली लोडेड

फीचर्स की बात करें तो इसमें ADAS, सिंगल पेन सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 10.1-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और JBL साउंड सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 7 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं.

वेरिएंट, रंग और खास स्कीम

Toyota Urban Cruiser Evela को 9 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. यह EV 60 प्रतिशत बायबैक स्कीम और BAAS ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध होगी. कंपनी इसमें 8 साल की बैटरी वारंटी दे रही है और इसे E1, E2 और E3 नाम के तीन वेरिएंट में उतारा गया है.

ये भी पढ़ें:-

सिंगल चार्ज में 500 KM रेंज, क्या नई Punch EV में मिलेंगे पेट्रोल वर्जन से ज्यादा फीचर्स?