हिंदी न्यूज़ऑटोTop Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल

Top Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल

नवंबर 2025 में Maruti Suzuki Swift अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. वहीं, WagonR की बिक्री में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला.आइए Hyundai और Tata Tiago की सेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 05:13 PM (IST)
भारत में हैचबैक कारों की मांग आज भी बनी हुई है. जो लोग SUV और सेडान के बीच एक किफायती और आसान कार चाहते हैं, उनके लिए हैचबैक सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है. शहर में चलाने में आसान, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से ये कारें हर वर्ग के लोगों को पसंद आती हैं. नवंबर 2025 में भी हैचबैक सेगमेंट में अच्छी बिक्री देखने को मिली है. आइए Maruti Swift से लेकर Tata Tiago की सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं

Maruti Swift बनी नंबर-1 हैचबैक

  • नवंबर 2025 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार रही. इस महीने इसकी कुल 19,733 यूनिट बिकीं. अगर पिछले साल नवंबर 2024 से तुलना करें, तो इसकी बिक्री में करीब 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अच्छा माइलेज, स्टाइलिश लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से स्विफ्ट Youth और Family दोनों की पसंद बनी हुई है.

WagonR की बिक्री में लगातार बढ़त

  • दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही. नवंबर में इसकी 14,619 यूनिट बिकीं. पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है. ज्यादा हेडरूम, आरामदायक सीटिंग और कम खर्च की वजह से वैगनआर मिडिल क्लास Family में काफी पॉपुलर है.

Baleno की बिक्री में आई हल्की कमी

  • मारुति सुजुकी बलेनो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही. नवंबर 2025 में इसकी 13,784 यूनिट बिकीं. हालांकि पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. फिर भी इसका प्रीमियम लुक और आरामदायक ड्राइव इसे पसंदीदा बनाए हुए है.

Alto और Tiago की मजबूत पकड़

  • मारुति सुजुकी ऑल्टो की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया. नवंबर 2025 में इसकी 10,600 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल से करीब 42 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं टाटा टियागो को 5,988 नए ग्राहक मिले और इसकी बिक्री में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा Toyota Glanza, Hyundai Grand i10 Nios, Hyundai i20, Tata Altroz और Maruti Ignis की बिक्री भी ठीक-ठाक रही.

Published at : 23 Dec 2025 05:13 PM (IST)
