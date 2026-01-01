एक्सप्लोरर
आज से महंगी हो जाएंगी इन 7 कंपनियों की कारें, सस्ती गाड़ियां भी होंगी शामिल, देखें लिस्ट
car price hike 2026: आज यानी 1 जनवरी 2026 से भारत में 7 बड़ी कार कंपनियों की कारें महंगी हो गई हैं. इसमें Mercedes, BMW, MG, Nissan से लेकर अन्य ब्रांड शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत में कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं. ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है. हालांकि इस साल की शुरुआत में GST में राहत मिलने से ग्राहकों को फायदा हुआ था, लेकिन अब कीमत बढ़ने से उस राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा. कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत और रुपये की कमजोरी इसके पीछे की बड़ी वजह है.
लग्जरी से लेकर सस्ती कारों तक बढ़ीं कीमतें
- मर्सिडीज-बेंज ने अपनी पूरी कार रेंज की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है. कंपनी का कहना है कि कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स खर्च और यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी से लागत बढ़ी है. BMW ने भी जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं. इससे पहले सितंबर 2025 में भी कीमतें बढ़ाई गई थीं. अब नई बढ़ोतरी का असर 3 सीरीज जैसी लोकप्रिय कारों पर भी पड़ा है, हालांकि पहले हुई कीमत कटौती के मुकाबले यह बढ़ोतरी कम है.
इलेक्ट्रिक और बजट कारों पर भी असर
- BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Sealion 7 की कीमतें बढ़ा दी हैं. जो ग्राहक 31 दिसंबर 2025 से पहले बुकिंग कर चुके हैं, उन्हें पुरानी कीमत का फायदा मिला. MG Motor ने पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक सभी मॉडल की कीमतें लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ाई हैं. MG Windsor EV और Comet EV जैसी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें भी अब पहले से महंगी हो गई हैं.
आम ग्राहकों की कारें भी हुईं महंगी
- Nissan ने जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतें 3 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं. Magnite जैसी किफायती SUV पर भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे. Honda ने भी साफ किया है कि बढ़ती लागत के कारण वह कीमतों में बदलाव कर रही है, हालांकि कंपनी ने अभी सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं. Renault ने Kwid, Triber और Kiger जैसी पॉपुलर बजट कारों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिससे आम खरीदारों पर असर पड़ा है.
