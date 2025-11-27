टेस्ला ने भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला All-In-One सेंटर शुरू कर दिया है. ये सुविधा आज यानी 27 नवंबर 2025 से ग्राहकों के लिए खोल दी गई है और इसका उद्देश्य कार खरीदने से लेकर सर्विसिंग, चार्जिंग और डिलीवरी तक सभी जरूरी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है. इस सेंटर के साथ टेस्ला ने भारतीय EV बाजार में एक बड़ा कदम बढ़ाया है और इसे कंपनी की आधिकारिक विस्तार योजना की शुरुआत माना जा रहा है.

सेंटर में मिलने वाली सुविधाएं

दरअसल, ये नया All-In-One सेंटर ग्राहकों को कई सुविधाएं देता है, जहां वे अपनी टेस्ला कार खरीद सकते हैं, उसकी सर्विस करवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर चार्जिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं. एक ही लोकेशन पर ये सभी सेवाएं मिलने से ग्राहकों को अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Tesla Model Y की टेस्ट ड्राइव की सुविधा

कंपनी ने यह भी बताया है कि इस सेंटर में ग्राहक Tesla Model Y की टेस्ट ड्राइव भी ले सकेंगे. उत्तर भारत में Model Y की बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेंटर को गुरुग्राम में शुरू किया गया है. इससे कंपनी को न सिर्फ ज्यादा ग्राहक मिलेंगे बल्कि भारत में टेस्ला की EV उपस्थिती भी और मजबूत होगी.

भारत में Tesla की शुरुआत

टेस्ला ने जुलाई 2025 में भारतीय बाजार में एंट्री की थी, जब कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Tesla Model Y को लॉन्च किया था. अभी भारत में इसी मॉडल की बिक्री हो रही है और कंपनी इसी के जरिए बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.

Tesla Model Y के फीचर्स