एक्सप्लोरर
Tesla ने भारत में खोला पहला All-In-One सेंटर, गुरुग्राम में मिलेंगी बिक्री से लेकर सर्विस तक की सभी सुविधाएं
Tesla ने भारत में अपना पहला All-In-One सेंटर गुरुग्राम में खोल दिया है. यहां बिक्री, सर्विस, चार्जिंग और टेस्ट ड्राइव सहित कई सुविधाएं मिलेंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.
टेस्ला ने भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला All-In-One सेंटर शुरू कर दिया है. ये सुविधा आज यानी 27 नवंबर 2025 से ग्राहकों के लिए खोल दी गई है और इसका उद्देश्य कार खरीदने से लेकर सर्विसिंग, चार्जिंग और डिलीवरी तक सभी जरूरी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है. इस सेंटर के साथ टेस्ला ने भारतीय EV बाजार में एक बड़ा कदम बढ़ाया है और इसे कंपनी की आधिकारिक विस्तार योजना की शुरुआत माना जा रहा है.
सेंटर में मिलने वाली सुविधाएं
- दरअसल, ये नया All-In-One सेंटर ग्राहकों को कई सुविधाएं देता है, जहां वे अपनी टेस्ला कार खरीद सकते हैं, उसकी सर्विस करवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर चार्जिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं. एक ही लोकेशन पर ये सभी सेवाएं मिलने से ग्राहकों को अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Tesla Model Y की टेस्ट ड्राइव की सुविधा
- कंपनी ने यह भी बताया है कि इस सेंटर में ग्राहक Tesla Model Y की टेस्ट ड्राइव भी ले सकेंगे. उत्तर भारत में Model Y की बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेंटर को गुरुग्राम में शुरू किया गया है. इससे कंपनी को न सिर्फ ज्यादा ग्राहक मिलेंगे बल्कि भारत में टेस्ला की EV उपस्थिती भी और मजबूत होगी.
भारत में Tesla की शुरुआत
- टेस्ला ने जुलाई 2025 में भारतीय बाजार में एंट्री की थी, जब कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Tesla Model Y को लॉन्च किया था. अभी भारत में इसी मॉडल की बिक्री हो रही है और कंपनी इसी के जरिए बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.
Tesla Model Y के फीचर्स
- Tesla Model Y को एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के रूप में पेश किया गया है. इसमें 15.4 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग, रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक इमर्जेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और टिंटेड ग्लास रूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये सभी फीचर इसे अपने सेगमेंट में काफी आकर्षक और हाई-टेक बनाते हैं. Model Y दो रेंज विकल्पों में उपलब्ध है-स्टैंडर्ड मॉडल जो 500 किमी तक चल सकता है और लॉन्ग रेंज मॉडल जिसकी क्षमता 622 किमी तक है. बता दें कि भारत में Model Y की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग रेंज मॉडल की कीमत 67.89 लाख रुपये रखी गई है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL