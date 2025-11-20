टाटा मोटर्स की नई Tata Sierra लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होने जा रही है और इसका सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Victoris से होगा. सिएरा का डिजाइन इसके 1990 के क्लासिक मॉडल को मॉडर्न टच देते हुए तैयार किया गया है. दूसरी तरफ Maruti Victoris का डिजाइन ज्यादा कन्वेंशनल रखा गया है. इसमें बड़ी ग्रिल, LED DRLs और 17–18 इंच के अलॉय व्हील्स इसका आकर्षण बढ़ाते हैं. इसका डिजाइन कई हिस्सों में ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड दिखता है. आइए दोनों कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

इंटीरियर

Tata Sierra का इंटीरियर ब्रांड का अब तक का सबसे प्रीमियम केबिन माना जा रहा है. इसमें तीन 12.3-इंच स्क्रीन्स का सेटअप है जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है. इसकी लेदरेट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और सॉफ्ट-टच मैटेरियल के कारण केबिन बेहद लग्जरी महसूस होता है. रियर सीट्स भी काफी आरामदायक हैं और लंबी हाइट के पैसेंजर्स के लिए ज्यादा स्पेस उपलब्ध है.





Maruti Victoris का केबिन डुअल-टोन थीम और प्रैक्टिकल लेआउट के साथ आता है. इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं. इसका 373-लीटर बूट स्पेस Family के यूज के लिए काफी है, हालांकि हाइब्रिड वेरिएंट में बैटरी के कारण थोड़ा कम हो जाता है. कुल मिलाकर, Victoris आराम और यूजर-फ्रेंडली सेटअप पर फोकस करती है, जबकि Sierra टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील पर.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो Tata Sierra इस मुकाबले में थोड़ा आगे दिखाई देती है. इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं. इसके मुकाबले Maruti Victoris भी पीछे नहीं है और इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है, जो बूट स्पेस बचाने में मदद करता है. दोनों SUVs में मजबूत सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन Sierra से 5-स्टार रेटिंग की उम्मीद है.

इंजन और माइलेज

नई Tata Sierra में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प दिए जाएंगे, जो पावर के मामले में Victoris के मुकाबले काफी आगे हैं. दूसरी ओर Maruti Victoris में 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG विकल्प उपलब्ध हैं, जो इसे माइलेज के मामले में बेहद मजबूत बनाते हैं. जहां Sierra 15–22 kmpl तक का माइलेज दे सकती है, वही Victoris की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97 kmpl तक का शानदार माइलेज देती है और CNG 25–30 km/kg की बचत देती है.

