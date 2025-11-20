हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Sierra के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू, जानें कब और किस कीमत में आएगी टाटा की ये कार?

Tata Sierra के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू, जानें कब और किस कीमत में आएगी टाटा की ये कार?

Tata Sierra Launch Date And Price: टाटा मोटर्स की नई एसयूवी सिएरा भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है. अब से केवल पांच दिन बाद टाटा सिएरा नए अवतार में मार्केट में कदम रखेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 20 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Sierra Launch Price: टाटा सिएरा पहली बार भारतीय बाजार में साल 1991 में लॉन्च की गई थी. ये कार भारत की पहली ऑफ-रोडर एसयूवी थी. अब टाटा अपनी इस कार को तीन दशक से भी ज्यादा लंबे समय के बाद इसे मार्केट में वापस लाने जा रही है. लेकिन इस बार गाड़ी का डिजाइन तो काफी कुछ पिछले मॉडल की तरह होगा, लेकिन ये मिड-साइज एसयूवी मॉडर्न टच के साथ भारतीय बाजार में उतारी जाएगी. टाटा सिएरा पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों वेरिएंट में लॉन्च की जा सकती है. टाटा की ये नई एसयूवी अब से पांच दिन बाद 25 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी.

क्या होगी टाटा सिएरा की कीमत?

टाटा मोटर्स की बाकी गाड़ियों की तरह ही टाटा सिएरा (Tata Sierra) भी ICE वेरिएंट्स के साथ ही इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च की जाएगी. इस कार के पेट्रोल वेरिएंट के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल सकता है. टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 12.50 लाख रुपये से 18.05 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

Tata Sierra की पावर

टाटा सिएरा के पेट्रोल वेरिएंट में नया 1.5 लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन लगा मिल सकता है. इस इंजन के साथ डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम भी लगा हो सकता है. अगर टाटा की गाड़ी में ये इंजन लगा मिलता है, तब इस इंजन से 5,500 rpm पर 168-170 bhp की पावर और 2,000-3,000 rpm पर 280 Nm का टॉर्क मिल सकता है.

टाटा की इस नई एसयूवी के डीजल वेरिएंट में 2.0-लीटर Kryotech इंजन लगा मिल सकता है. टाटा सिएरा के डीजल वेरिएंट में मिलने वाले इस इंजन से 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट होगा. इस पावरट्रेन के साथ भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल सकते हैं.

टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वेरिएंट Acti.EV प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा. इस इलेक्ट्रिक कार का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह हो सकता है कि इसमें सिंगल और डुअल दोनों तरह की मोटर लगी मिल सकती है. टाटा सिएरा ईवी सिंगल चार्जिंग में 450 से 550 किलोमीटर की रेंज दे सकती है.

Published at : 20 Nov 2025 09:54 AM (IST)
