हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए GST स्लैब के आने से कितनी सस्ती हुई Tata Punch? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

नए GST स्लैब के आने से कितनी सस्ती हुई Tata Punch? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Tata Punch New Price: नए जीएसटी स्लैब के लागू होने से टाटा पंच की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली थी. पंच के पेट्रोल से लेकर सीएनजी वेरिएंट सभी सस्ते हुए थे. आइए इस कार की कीमत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 21 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Punch Updated Price: टाटा पंच एक बजट फ्रेंडली 5-सीटर कार है. टाटा की इस कार के 31 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. पंच की एक्स-शोरूम प्राइस पहले छह लाख रुपये के पार थी, लेकिन नए GST स्लैब के आने से इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है. जीएसटी कटौती के बाद पंच की शुरुआती कीमत में ही 70,000 रुपये की गिरावट देखी गई. वहीं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ने के साथ ही कीमत में अंतर भी बढ़ता जाता है.

टाटा पंच का ये वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता

भारत सरकार ने GST 2.0 को 22 सितंबर 2025 से लागू किया. इसके बाद से ही गाड़ी की कीमत में कमी देखने को मिली. टाटा पंच के पेट्रोल पावरट्रेन में टॉप वेरिएंट की कीमत तो एक लाख रुपये से भी ज्यादा कम हो गई. पंच का टॉप मॉडल क्रिएटिव +S AMT CAMO वेरिएंट सबसे ज्यादा सस्ता हुआ. पंच के इस वेरिएंट की कीमत पहले 10,31,990 रुपये थी. वहीं नए जीएसटी स्लैब के लागू होने से इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9,24,090 रुपये हो गई. इस वेरिएंट की कीमत में 1,07,900 रुपये की कटौती देखने को मिली.

Punch CNG के भी घट गए दाम

टाटा पंच सीएनजी के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस पहले 8,11,990 रुपये थी, जो कि जीएसटी कटौती के बाद 69,100 रुपये कम होकर 7,42,890 रुपये हो गई. सीएनजी में ही टॉप वेरिएंट की कीमत में 86,600 रुपये की कमी देखने को मिली. पंच सीएनजी का टॉप मॉडल जो 10,16,9990 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस में आ रहा था, अब ये मॉडल 9,30,390 की एक्स-शोरूम कीमत में मार्केट में मिल रहा है.

Tata Punch की पावर

टाटा पंच में 1.2-लीटर इंजन DynaPro टेक्नोलॉजी के साथ लगा है. टाटा की कार में लगे इस इंजन से 6,000 rpm पर 87.8 PS की पावर मिलती है और 3,150-3,350 rpm पर 115 Nm का टॉर्क मिलता है. इस गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं लगा है. टाटा की इस कार को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.

यह भी पढ़ें

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू हैं इन लग्जरी कारों के दीवाने,करोड़ों का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान

Published at : 21 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
GST Punch Tata Punch TATA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Clash News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुर्जुग संग परिवार की मारपीट | ABP News
RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Hello Day: दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब
दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब
हेल्थ
Male Urinary Habits: पेशाब बैठकर करना सही या खड़े होकर, पुरुषों के लिए क्या है सही तरीका?
पेशाब बैठकर करना सही या खड़े होकर, पुरुषों के लिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget