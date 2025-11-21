नए GST स्लैब के आने से कितनी सस्ती हुई Tata Punch? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Tata Punch Updated Price: टाटा पंच एक बजट फ्रेंडली 5-सीटर कार है. टाटा की इस कार के 31 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. पंच की एक्स-शोरूम प्राइस पहले छह लाख रुपये के पार थी, लेकिन नए GST स्लैब के आने से इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है. जीएसटी कटौती के बाद पंच की शुरुआती कीमत में ही 70,000 रुपये की गिरावट देखी गई. वहीं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ने के साथ ही कीमत में अंतर भी बढ़ता जाता है.

टाटा पंच का ये वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता

भारत सरकार ने GST 2.0 को 22 सितंबर 2025 से लागू किया. इसके बाद से ही गाड़ी की कीमत में कमी देखने को मिली. टाटा पंच के पेट्रोल पावरट्रेन में टॉप वेरिएंट की कीमत तो एक लाख रुपये से भी ज्यादा कम हो गई. पंच का टॉप मॉडल क्रिएटिव +S AMT CAMO वेरिएंट सबसे ज्यादा सस्ता हुआ. पंच के इस वेरिएंट की कीमत पहले 10,31,990 रुपये थी. वहीं नए जीएसटी स्लैब के लागू होने से इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9,24,090 रुपये हो गई. इस वेरिएंट की कीमत में 1,07,900 रुपये की कटौती देखने को मिली.

Punch CNG के भी घट गए दाम

टाटा पंच सीएनजी के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस पहले 8,11,990 रुपये थी, जो कि जीएसटी कटौती के बाद 69,100 रुपये कम होकर 7,42,890 रुपये हो गई. सीएनजी में ही टॉप वेरिएंट की कीमत में 86,600 रुपये की कमी देखने को मिली. पंच सीएनजी का टॉप मॉडल जो 10,16,9990 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस में आ रहा था, अब ये मॉडल 9,30,390 की एक्स-शोरूम कीमत में मार्केट में मिल रहा है.

Tata Punch की पावर

टाटा पंच में 1.2-लीटर इंजन DynaPro टेक्नोलॉजी के साथ लगा है. टाटा की कार में लगे इस इंजन से 6,000 rpm पर 87.8 PS की पावर मिलती है और 3,150-3,350 rpm पर 115 Nm का टॉर्क मिलता है. इस गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं लगा है. टाटा की इस कार को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.

यह भी पढ़ें

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू हैं इन लग्जरी कारों के दीवाने,करोड़ों का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान