टाटा मोटर्स बहुत जल्द भारतीय बाजार में टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है. सिएरा के बाद ये कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च होगा. ये नई पंच का ICE यानी पेट्रोल वर्जन होगा और यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है. लंबे समय से लोग इस फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे थे और अब इसमें डिजाइन और फीचर्स दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि टाटा पंच फेसलिफ्ट में क्या नया है और क्यों खास है.

एक्सटीरियर में क्या होगा नया?

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक होगा. इसका डिजाइन काफी हद तक पंच EV से मिलता-जुलता होगा. फ्रंट में नया बंपर दिया जाएगा और हेडलाइट्स का डिजाइन भी बदला जाएगा, जिससे गाड़ी ज्यादा प्रीमियम लगेगी. इसके साथ नए अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे जो इसकी साइड प्रोफाइल को और बेहतर बनाएंगे. पीछे की तरफ भी स्टाइलिंग में बदलाव किया जाएगा, जिससे कार का ओवरऑल लुक नया और फ्रेश महसूस होगा.

इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा अपडेट

इंटीरियर में टाटा पंच फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें अब बड़ी टचस्क्रीन दी जाएगी जो इस्तेमाल में आसान होगी. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं, जो इस सेगमेंट में काफी खास होंगे. 360 डिग्री कैमरा भी जोड़ा जा सकता है, जिससे पार्किंग और ड्राइविंग और आसान हो जाएगी. नई पंच में इल्यूमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और कंट्रोल्स भी पहले से ज्यादा स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली होंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट में इंजन वही पुराना पेट्रोल इंजन रहेगा. इसमें ज्यादा पावर वाला नया इंजन नहीं दिया जाएगा. गियरबॉक्स के ऑप्शन भी पहले जैसे ही रहेंगे. हालांकि अगर टर्बो पेट्रोल इंजन आता तो यह और ज्यादा आकर्षक बन सकती थी. बता दें कि टाटा पंच फेसलिफ्ट डिजाइन और फीचर्स के मामले में एक बड़ा अपडेट साबित होगी. यह पहले से ज्यादा स्टाइलिश, आरामदायक और फीचर से भरपूर होगी. पंच पहले ही टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और यह नया अपडेट इसकी पॉपुलेरिटी और बढ़ा सकता है.

