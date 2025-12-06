जल्द आ रही Tata Punch Facelift, टेस्टिंग के दौरान दिखा नया लुक, जानें कितनी बदल जाएगी ये SUV

Tata Motors अपनी छोटी लेकिन बेहद पॉपुलर SUV Tata Punch को एक नए फेसलिफ्ट मॉडल में लाने की तैयारी कर रही है. इसका लॉन्च 2026 में होने की उम्मीद है. पिछले कई महीनों से इसकी लगातार टेस्टिंग देखी जा रही है और हाल ही में Punch Facelift को पूरी तरह ढके हुए रूप में एक बार फिर सड़क पर Testing करते हुए देखा गया. जैसे-जैसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, यह साफ होता जा रहा है कि Punch का नया मॉडल डिजाइन और फीचर्स में बड़ा बदलाव लेकर आएगा. कंपनी ने Punch EV की तरह इसमें कई हाई-टेक बदलाव किए हैं, जिससे इसका लुक और भी मॉडर्न हो गया है.

नई Punch का डिजाइन पहले से कितना अलग होगा?

नई Punch Facelift में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में नजर आता है. SUV के फ्रंट में अब Punch EV जैसा हाई-टेक लाइटिंग सेटअप दिखता है, जिसकी वजह से इसका Look पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है. ऊपर की तरफ LED DRLs और नीचे पतले हॉरिजॉन्टल हेडलैंप देखे जा सकते हैं. ग्रिल का डिजाइन भी नया है, जिसमें छोटे-छोटे स्लैट्स दिए गए हैं. इसके नीचे की तरफ रेक्टेंगुलर लोअर ग्रिल SUV को चौड़ा और मजबूत लुक देती है. साइड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है.

इंटीरियर होगा और ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न

नई Punch के केबिन में भी कई अपडेट होने वाले हैं. सबसे खास बदलाव इसका नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा, जो Tata की नई SUVs की पहचान बनता जा रहा है. इसके अलावा 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल देखने को मिल सकता है. डैशबोर्ड का सेटअप भी थोड़ा बदला हुआ होगा ताकि केबिन ज्यादा मॉडर्न लगे. सेफ्टी के मामले में भी Punch Facelift बड़ा अपडेट लाने वाली है, और इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए जा सकते हैं. ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स भी जुड़ सकते हैं. Punch पहले से ही 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट और वॉयस कंट्रोल वाली सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है.

नई Punch में मिल सकता है 360° कैमरा

लेटेस्ट टेस्टिंग फोटोज देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई Punch में 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है. यह फीचर इस सेगमेंट में बेहद प्रीमियम माना जाता है और Punch को अपने मुकाबले की SUVs से आगे खड़ा कर सकता है. इसके अलावा C-पिलर डोर हैंडल, ब्लैक्ड-आउट पिलर्स, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना जैसी चीजें पहले की तरह ही देखने को मिलेंगी.

इंजन में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद

Punch Facelift में इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है. SUV में पहले की तरह 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 87.8 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्प दिए जाएंगे. CNG मॉडल भी वही इंजन इस्तेमाल करेगा, जिसमें 73.5 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क मिलता है. कुल मिलाकर Tata Punch Facelift डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में काफी बड़ा अपडेट लेकर आने वाली है, जिससे यह अपने मुकाबले की SUVs में और भी मजबूत बन जाएगी.

