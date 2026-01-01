एक्सप्लोरर
Tata Punch EV vs Citroen eC3: आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौन-सी इलेक्ट्रिक कार बेहतर? जानें अंतर
Tata Punch EV और Citroen eC3 शहर में चलाने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक कारें रेंज के मामले में बेहतर हैं. आइए कीमत, फीचर्स और सेफ्टी की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
अगर आप पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि कार शहर में चलाने के लिए आसान हो, चार लोग आराम से बैठ सकें और रेंज भी ठीक मिले, तो Tata Punch EV और Citroen eC3 दो अच्छे ऑप्शन हैं. दोनों ही कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV हैं और फुल चार्ज पर 240 किलोमीटर से ज्यादा चलने का दावा करती हैं. लेकिन डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और कीमत के मामले में दोनों में बड़ा फर्क है, जिसे समझना जरूरी है. आइए विस्तार से जानते हैं.
डिजाइन में कौन है ज्यादा अट्रैक्टिव?
- Tata Punch EV का लुक ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है. इसमें डिजिटल LED DRL, क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल और SUV जैसा मजबूत स्टांस मिलता है. यह दिखने में छोटी होने के बावजूद दमदार लगती है. वहीं, Citroen eC3 का डिजाइन काफी सिंपल है. यह पेट्रोल C3 जैसी ही दिखती है. इसमें स्प्लिट DRL और हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं. इसका फ्रंट थोड़ा स्पोर्टी है, लेकिन कुल मिलाकर Punch EV ज्यादा प्रीमियम फील देती है.
बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस
- Citroen eC3 में 29.2 kWh की एयर-कूल्ड बैटरी दी गई है, जो कंपनी के मुताबिक 246 किमी की रेंज देती है. इसकी मोटर 57 hp की पावर और 143 Nm टॉर्क देती है. यह शहर के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे पर ज्यादा तेज नहीं लगती. वहीं, Tata Punch EV दो बैटरी ऑप्शन में आती है – 25 kWh और 35 kWh. बड़ी बैटरी के साथ इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 280–290 किमी तक जा सकती है. इसकी मोटर ज्यादा पावरफुल है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा स्मूद और तेज लगती है. बैटरी वारंटी भी Punch EV में ज्यादा मिलती है.
फीचर्स, इंटीरियर और बूट स्पेस
- Citroen eC3 में 10.2-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर, दो ड्राइव मोड और 315 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. लेकिन इसमें कई प्रीमियम फीचर्स की कमी है. Tata Punch EV फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसमें दो बड़े 10.24-इंच डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि Punch EV को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि eC3 को सेफ्टी में कमजोर माना जाता है.
कीमत में कितना फर्क ?
- Citroen eC3 की कीमत 12.90 लाख से शुरू होकर 13.53 लाख तक जाती है. वहीं Tata Punch EV की शुरुआती कीमत 9.99 लाख है और टॉप मॉडल 14.44 लाख तक जाता है. यानी कम बजट में Punch EV का बेस मॉडल ज्यादा सस्ता पड़ता है और ज्यादा वैरायटी भी मिलती है. अगर आपका बजट सीमित है और आप ज्यादा फीचर्स, बेहतर रेंज और मजबूत सेफ्टी चाहते हैं, तो Tata Punch EV ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी है. वहीं Citroen eC3 उन लोगों के लिए ठीक है, जिन्हें सादा डिजाइन और बड़ा बूट स्पेस चाहिए. कुल मिलाकर, ज्यादातर भारतीय ग्राहकों के लिए Tata Punch EV ज्यादा बेहतर और सुरक्षित विकल्प साबित होती है.
