Tata Motors साल 2026 में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Tata Punch EV का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Punch EV पहले से ही किफायती और बेहतर इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है और अब नए अपडेट के साथ यह और भी ज्यादा आकर्षक बनने वाली है. इस फेसलिफ्ट में डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जबकि बैटरी और मोटर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

Tata Punch EV Facelift 2026 का नया डिजाइन

नई Tata Punch EV Facelift का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश होगा. इसका डिजाइन Nexon EV और Harrier EV से इंस्पायर्ड माना जा रहा है. फ्रंट में नई क्लोज्ड ग्रिल दी जा सकती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन एलिमेंट्स होंगे. हेडलैंप्स को और स्लिम LED DRL के साथ अपडेट किया जाएगा. बंपर का डिजाइन भी नया होगा, जिसमें फॉक्स स्किड प्लेट और लोअर एयर डैम मिल सकता है. साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन नए 5-स्पोक एलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. पीछे की तरफ अपडेटेड टेललाइट्स और बंपर मिलेंगे. इसके साथ ही नए कलर ऑप्शन और ड्यूल-टोन रूफ भी देखने को मिल सकता है.

इंटीरियर और फीचर्स में क्या होगा खास?

Punch EV Facelift का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो करीब 10.25 इंच का हो सकता है. नया सॉफ्टवेयर, बेहतर साउंड सिस्टम और अपडेटेड UI दिया जाएगा. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर कैमरा, TPMS और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलेंगे. हाई वेरिएंट में नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं.

बैटरी, रेंज और लॉन्च टाइमलाइन

Tata Punch EV Facelift में पहले जैसे ही दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे. 25 kWh बैटरी के साथ करीब 315 किमी और 35 kWh बैटरी के साथ करीब 421 किमी की रेंज मिलने की उम्मीद है. DC फास्ट चार्जिंग से बैटरी 10 से 80 प्रतिशत एक घंटे से कम समय में चार्ज हो जाएगी. इस कार को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये हो सकती है. Tata Punch EV Facelift 2026 नए डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और अच्छी रेंज के साथ एक मजबूत किफायती इलेक्ट्रिक कार बनकर सामने आएगी. जो लोग कम बजट में स्टाइलिश और भरोसेमंद EV चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार विकल्प हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

दिल्ली में बदल सकता है ऑटो गेम, EV के लिए खास पॉलिसी तैयार, क्या महंगी होंगी पेट्रोल-CNG कारें?